«Два миллиона жертв»: сможет ли Израиль быстро уничтожить ХАМАС Востоковед Сотников считает, что уничтожить ХАМАС можно, лишь оккупировав Газу

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта. Накануне он пообщался с ближневосточными лидерами, в том числе президентом Палестины и премьером Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил главе РФ о намерении полностью уничтожить ХАМАС. Ранее позицию властей еврейского государства поддержал и президент США Джо Байден. Насколько реально осуществить план Израиля и как будет развиваться палестино-израильская война, — в материале NEWS.ru.

О чем говорил Путин с ближневосточными лидерами

В понедельник вечером, 16 октября, президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегами из Сирии, Ирана, Палестины и Египта Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом и Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщила пресс-служба Кремля. С ними он обсудил гуманитарную ситуацию в Газе и выразил опасение, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну.

«Президент России выслушал соображения и оценки коллег, акцентировавших остроту гуманитарной ситуации в Газе и необходимость снятия блокады с сектора для безотлагательной поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», — говорится в сообщении.

Также российский лидер созвонился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Он выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян, осудил любые действия, жертвами которых становятся мирные жители, в числе которых женщины и дети, а также проинформировал о предпринимаемых Россией шагах для недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, Путин сообщил израильскому премьеру о ключевых моментах переговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

«Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении Кремля.

В свою очередь Нетаньяху заявил Путину, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует полностью уничтожить военный потенциал ХАМАС.

«Израиль, подвергшись нападению гнусных и жестоких убийц, вступил в войну, полный решимости и единения, и не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал ХАМАС», — заявил он.

Сирийский журналист-международник Аббас Джума в беседе с NEWS.ru назвал позицию России по арабо-израильскому конфликту конструктивной. Он напомнил слова Путина, сказанные на Российской энергетической неделе, о том, что Москва всегда выступала за создание независимого Государства Палестина.

«Российская Федерация заняла конструктивную позицию. Ее можно обозначить словами Путина о том, что еврейское государство создано, а палестинское — все еще нет. Отсюда и надо плясать», — отметил Джума.

Как Джо Байден оценивает конфликт на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. В интервью телеканалу CBS он отметил, что считает действия Израиля на территории сектора Газа полностью оправданными.

«Израиль преследует группу людей, причастных к варварству, которое имеет столь же серьезные последствия, как и холокост. Поэтому я думаю, что Израиль имеет право отвечать. Они должны преследовать ХАМАС», — пояснил Байден.

По мнению американского лидера, между действиями ЦАХАЛ и ХАМАС в зоне конфликта имеется огромная разница, а большинство граждан Палестины не поддерживают действия группировки.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены ХАМАС

«Я думаю, что Израиль понимает, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды ХАМАС и «Хезболлы», — подчеркнул президент США.

При этом Байден считает, что движение ХАМАС нужно уничтожить, но Палестинскую автономию надо сохранить. По его мнению, важно обеспечить рядом с Израилем спокойную жизнь для независимой нации, которая включит в себя проживающих в Газе и на Западном берегу реки Иордан пять миллионов палестинцев.

Слова президента США о полной поддержке действий Израиля и уничтожении ХАМАС отражают консолидированную позицию коллективного Запада по ситуации на Ближнем Востоке, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников. Он обратил внимание, что Байден идет против линии 44-го президента США Барака Обамы, который ранее заявлял, что между США и исламским миром наступила новая эра отношений, которая не предполагает войны.

«Нынешняя американская позиция по отношению к ХАМАС и Палестине коренным образом отличается от того, что предлагал в свое время Обама в Каире, когда говорил, что США поворачивается лицом к исламу. Байден еще раз показывает всему миру, что Америка недвусмысленно поддерживает Израиль во всех его действиях», — подчеркнул Сотников.

Представляет ли ХАМАС интересы палестинцев

В понедельник президент Палестины и лидер партии ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Махмуд Аббас в разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что ХАМАС не действует от имени палестинцев.

«Аббас в ходе разговора подчеркнул, что действия и политика ХАМАС не отражают стремлений палестинского народа», — сообщает «Интефакс», ссылаясь на палестинские СМИ.

При этом он призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев, предоставить помощь мирным жителям сектора Газа и организовать для них гуманитарные коридоры. Он также выступил против переезда палестинцев из Газы на другие территории. Кроме того, палестинский лидер призвал Израиль и ХАМАС освободить заложников и предложил решать палестино-израильский кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press Махмуд Аббас

По словам Владимира Сотникова, организация ФАТХ в лице Махмуда Аббаса признается в Израиле и не считается террористической организацией.

«ФАТХ — это фактически ведущая группировка в среде палестинского движения. Вот ХАМАС считают террористической группировкой и американцы, и израильтяне. Они ее никогда не признавали как организацию, которая может представлять интересы палестинского народа», — объяснил Сотников.

Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер в интервью NEWS.ru рассказал, что между ХАМАС и ФАТХ в Палестине идет непримиримая вражда и лидеры ХАМАС стремятся свергнуть Махмуда Аббаса.

«ХАМАС — самый страшный враг Аббаса, они хотят захватить власть везде, в том числе в зоне Западного берега реки Иордан, который контролирует ФАТХ. Между ними бывают перестрелки, они ненавидят и готовы убивать друг друга», — объяснил Векслер.

Аббас Джума напомнил, что движение ХАМАС победило ФАТХ на демократических выборах в Палестине в 2007 году. По его словам, организации отличаются подходами к решению территориальных споров с Израилем. Одна выбирает мирный процесс, другая — военное решение.

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press Члены ФАТХ

«Они представляют два принципиально разных подхода. Умеренный ФАТХ с Махмудом Аббасом выступает за дипломатию и ненасильственное решение этого вопроса, а радикальный ХАМАС считает, что с Израилем договариваться бесполезно и все решит только сила, что они, собственно, и демонстрируют», — объяснил журналист.

Джума подчеркнул, что заявление лидера ФАТХ по поводу действий ХАМАС вызвало большой резонанс в Палестине. Одни поддерживают его риторику, другие считают ее фрагментом многоходовки, а третьи трактуют, как предательство. По мнению журналиста, ХАМАС — это часть палестинского общества.

«Я считаю, что ХАМАС не представляет интересы большинства. Но вместе с тем организацию многие поддерживают. Чем агрессивнее действует Израиль, тем популярнее в палестинском обществе ХАМАС», — подчеркнул Джума.

Сумеет ли ЦАХАЛ уничтожить ХАМАС

В настоящий момент уничтожить ХАМАС невозможно, считает востоковед Владимир Сотников. По его словам, конфликт может получить новый виток развития, однако Израиль намерен добиться поставленной цели.

«Я думаю, сейчас уничтожить ХАМАС не представляется реальным, потому что этого не дадут сделать внешние акторы, которые поддерживают и выступают за эту организацию. Но в Израиле свои тактика и цель, они последовательно их проводят в жизнь. Уничтожить ХАМАС можно только в результате широкой наземной операции с оккупацией всего сектора Газа и анклавов, которые входят в него», — пояснил эксперт.

Сложность поставленной ЦАХАЛ задачи признает и Векслер. По его словам, уничтожить ХАМАС быстро не представляется возможным, потому что это приведет к гибели большого количества мирных палестинцев.

«Мы бы могли уничтожить ХАМАС в течение часа, но тогда погибнут два миллиона ни в чем не повинных людей. Где-то 40–50 тысяч хамасовцев сидят в тоннелях под землей, под больницами. Они прикрываются мирными, поэтому мы просим людей покинуть Газу и уйти на юг, чтобы бить по этим тоннелям. Но ХАМАС не дает своим гражданам уйти: чем больше палестинцев погибнет, тем громче они будут кричать и обвинять израильтян», — сказал Векслер.

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Ahmed Tawfeq/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Khaled Omar/Xinhua/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency Фото: Salah Abbas/Keystone Press Agency Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что думают в Израиле о создании Государства Палестина

Алекс Векслер добавил, что Тель-Авив не возражает против сохранения палестинской автономии. По его словам, главная цель Израиля — покончить с ХАМАС, уничтожив их боевые подразделения и политическую организацию.

«После того как мы освободим Газу, нужно же будет кому-то там передать власть. Мы не собираемся там оставаться. Мы бы с удовольствием отдали ее Махмуду Аббасу, чтобы он там нормально держал всех в узде и давал людям работу. Нам оставаться там ни к чему. Пусть сами разбираются. Но мы должны уничтожить ХАМАС, чтобы мирно жить», — заключил Векслер.

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