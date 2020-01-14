https://static.news.ru/photo/14772c90-36ae-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Судебные власти Ирана отправят бортовые самописцы самолёта Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сбитого по ошибке 8 января, во Францию.

Данное решение принято с целью «прояснить все вопросы», сообщает агентство ILNA со ссылкой на официального представителя Верховного суда страны Голяма Хосейна Исмаили.

Некоторое время назад стало известно, что французские специалисты примут участие в работе по расшифровке данных самописцев Boeing. Однако при этом отмечалось, что исследование будет проводиться на территории Украины.

Самолёт, выполнявший рейс Тегеран-Киев, был сбит через несколько минут после взлёта. Иранские военные объяснили случившееся недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле международного аэропорта Тегерана. Жертвами трагедии стали 176 человек, включая членов экипажа. В числе погибших граждане Ирана, Афганистана, Германии, Канады, Швеции и Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирана арестовали несколько человек по делу о сбитом лайнере. При этом в ВС страны отметили, что расследование катастрофы находится пока на начальной стадии.