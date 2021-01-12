Цепная реакция: Ближнему Востоку предрекли ядерный бум

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предрёк Ближнему Востоку начало гонки ядерных вооружений во время президентства Джо Байдена. Причиной, по его оценкам, может стать мягкость избранного главы государства по отношению к Ирану и возвращение к дискуссии о ядерной сделке — Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Некоторые региональные игроки действительно уже не раз демонстрировали интерес к оружию массового уничтожения.

Заявление бывшего дипломата прозвучало во время видеоконференции, организованной Институтом еврейской народной политики (JPPI).

Не стоит заниматься самообманом, — пояснил Киссинджер. — Я не верю, что дух [новой ядерной сделки] с ограничениями по времени и таким количеством оговорок, которые предполагают освобождение от ответственности, может привести к чему-то ещё, кроме распространения ядерного оружия по всему Ближнему Востоку и, следовательно, появлению скрытой напряжённости, которая рано или поздно вырвется наружу.

Ветеран американской дипломатии считает, что иранское руководство в настоящий момент не считает возможным отказаться от «сочетания исламистского империализма и угроз». Если оно решит продолжить ядерные разработки, то движение к диалогу будет невозможным, подчеркнул Киссинджер. В то же время он отметил, что администрации Байдена не стоит отказываться от всего того, что было достигнуто на Ближнем Востоке его предшественником: это «правильный путь», уверен бывший глава дипведомства США.

Интенсификация ядерных разработок в Иране действительно способна запустить цепную реакцию на Ближнем Востоке. Американские эксперты, в том числе из числа бывших руководителей Стратегического командования Вооружённых сил (ВС) США, отмечали , что первыми свой ответ на развитие иранского атома могут дать как минимум две страны региона. Одна из них — это Турция. В 2019 году президент Реджеп Тайип Эрдоган публично отмечал, что он «не может принять» аргумент западных стран о том, что Анкаре нельзя иметь ядерное оружие.

У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я это не принимаю, — отметил турецкий лидер. — Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть. А нам говорят: смотри, не делай!

Несмотря на то что Турция уже защищена американским «ядерным зонтиком» и является одной из пяти стран в Европе, где развёрнуто ядерное оружие США, комментарии Эрдогана породили опасения, что Анкаре хочется большего.

pixabay.com

Об амбициях в этой сфере говорил и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед. В 2018 году наследник престола открыто заметил: если Тегеран разработает собственное ядерное оружие, Эр-Рияд быстро «последует его примеру», воспользовавшись помощью внешних игроков, уже имеющих соответствующий опыт. Летом 2020 года появились данные , что королевство строит на своей территории при помощи китайских специалистов завод по производству так называемого жёлтого кека — уранового концентрата. Эр-Рияд не стал подтверждать эти сообщения.

Опасность интенсификации иранских разработок заключается и в учащении диверсионных вылазок израильских спецслужб. Взрывы на заводе в Натанзе и убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в 2020 году стали доказательством готовности Израиля действовать превентивно. «Надёжный военный вариант» на этот случай, к примеру, спрогнозирован экспертами Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS), которые представили свою оценку региональных угроз на 2021 год. Аналитики посоветовали израильскому правительству хорошенько подготовиться, если Байден захочет восстановить участие США в СВПД.