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Экс-лидер «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) Салех аль-Хамви рассказал о шести предложениях Анкары, которые президент Турции продвигает в диалоге с Москвой для решения проблем сирийского Идлиба. По его словам, информация «верна на 100%».

В первую очередь, отмечает аль-Хамви, турки планируют ликвидировать «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) — структуру, в которой в 2017 году растворилась связанная с международным джихадистским движением «ан-Нусра». Не связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) отряды планируют ввести в состав коалиции групп умеренной оппозиции «Джабхат аль-Ватания лиль-Тахрир».

Второй пункт — роспуск «правительства спасения» (гражданская структура ХТШ), а третий — распространение в Идлибе структур «временного правительства Сирии», аффилированного с политической оппозицией, которая принимает участие в переговорах в Астане.

Четвертый пункт турецкого предложения — наметить путь для патрулирования территории провинции российскими и турецкими военнослужащими. При этом, по словам Хамви, Анкара предлагает альтернативный вариант размещение турецких военных постов по обе стороны от трасс М5 (Алеппо — Хама) и М4 (Алеппо — Латакия) без постоянного присутствия в этом районе россиян.

Пятый и шестой пункты касаются политических реформ: окончательное формирование конституционного комитета для обеспечения «единства сирийской территории и предотвращения разделения» и принятие нового закона о выборах, после которого Башар Асад не смог бы баллотироваться на новый срок.

Как ранее рассказал News.ru эксперт программы стратегических исследований близкого к правительству Турции аналитического центра SETA Хусейн Альптекин, представители «Хайат Тахрир аш-Шам» проникают в местные советы (гражданские администрации) и продолжают развивать свою сеть, чтобы закрепиться среди местного населения.