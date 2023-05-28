Атомная бомба под землей? Зачем Иран строит секретный ядерный бункер США пригрозили стереть с лица земли «иранское хранилище для атомной бомбы». Но сможет ли Пентагон к нему подобраться?

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Иран строит секретный ядерный бункер в недрах горы Загрос в центральной части страны. Сенсационную новость сообщило в своем расследовании агентство Associated Press. Предположительно, иранцы создают объект так глубоко под землей, чтобы он не пострадал во время атаки США с применением самого современного оружия. Зачем Иран строит бункер, будут ли там прятать атомную бомбу и как близко Тегеран подобрался к ее созданию, разбирался NEWS.ru.

Где иранцы строят бункер

Снимки со спутников, которые проанализировало AP, указывают на то, что работы по строительству секретной базы идут у горы Загрос в 225 км от Тегерана. Этот район известен в связи с разработками в атомной области и охраняется силами элитного военного формирования — Корпуса стражей Исламской революции — с тяжелой военной техникой.

Прямо у горы, где ведется строительство предполагаемого бункера, находится город Натанз, в котором расположен другой крупный ядерный объект — центр по созданию центрифуг для обогащения урана.

Зачем Тегерану понадобился бункер

Несмотря на усиленную защиту, работники завода в Натанзе не раз становились свидетелями разрушительных происшествий на территории комплекса. После каждого пожара или выхода установок из строя иранские официальные лица обвиняли в случившемся шпионов и диверсантов, якобы засланных Израилем. «Комплекс в Натанзе неоднократно подвергался диверсионным атакам на фоне противостояния Тегерана с Западом в связи с его ядерной программой», — утверждает телеканал Al Jazeera.

В 2020 году очередной пожар нанес серьезные повреждения комплексу. Судя по всему, после этого Иран и принял решение построить неподалеку новый суперзащищенный подземный бункер. Официальный Тегеран сообщил о нем весьма скупо. Якобы иранские власти планировали всего лишь перенести туда оборудование из поврежденного завода в Натанзе.

«Тегеран не сообщал о каких-либо других планах в отношении объекта. Если бы иранцы планировали разместить там ядерные материалы, им пришлось бы уведомить об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)», — отмечает AP. Представители постпредства Ирана при МАГАТЭ не дают комментариев.

И все же источники Associated Press убеждены: масштаб и размер строящегося объекта указывают на то, что там будут массово обогащать уран. В ЦРУ и вовсе предполагают, что внутри горы Иран планирует в будущем спрятать уже готовую атомную бомбу.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Иранская армия показала снимки своих военачальников, посещающих секретную базу дронов. Май 2022 года

Что видно на спутниковых снимках

Данные со спутников указывают, что активность вокруг горы Загрос началась не так давно — примерно около двух или трех месяцев назад.

Объект, защищенный зенитными батареями и революционными гвардейцами, занимает 2,7 квадратных километра на засушливом центральном плато. Судя по спутниковым фото, работы идут на всё большей глубине «Горы кирки», которая находится сразу за южной стороной Натанза. За это время вокруг локаций, где проходят строительные работы, образовались две колоссальные земляные насыпи. Рабочие роют в массивах скалы четыре входа — два на востоке и два на западе. Ширина каждого — шесть метров, высота — восемь метров.

Что происходит внутри самой горы, неизвестно.

Насколько глубоко под землю уходит бункер

Эксперты Центра исследований проблем нераспространения оружия имени Джеймса Мартина по снимкам определили, что новый ядерный объект Ирана, вероятно, будет находиться на глубине от 80 до 100 метров.

Ожидается, что бункер будет сооружен глубже, чем все другие известные подземные ядерные объекты Ирана, в том числе секретный завод Фордо по обогащению урана в городе Кум, который построили приблизительно на глубине 80 метров под землей.

Фото: Shutterstock Для создания ядерной бомбы необходимо обогатить уран до 90%. За иранскими разработками следят международные наблюдатели, чтобы этого не допустить

Как отреагировали в Пентагоне на новость о подземном ядерном бункере Ирана

После утечек американские военные пригрозили Ирану «нетипичным» оружием. Пентагон немедленно опубликовал в соцсетях фотографии двух противобункерных авиационных бомб серии GBU-57. Американские военные традиционно выкладывают изображения этих снарядов при обострениях отношений с Ираном. На этот раз фотографии с явным намеком появились на странице базы ВВС США Уайтмен в штате Миссури, где размещены американские бомбардировщики B-2 — только они способны сбросить подземную бомбу, которая может пробить до 60 метров грунта, прежде чем взорваться.

Американские ученые начали разработку разных типов этих снарядов еще с 2000-х годов — именно с прицелом на иранскую ядерную программу. США пытались не позволить Ирану перевести свою атомную отрасль под землю и сделать ее полностью недосягаемой, в том числе для международных наблюдателей.

По мнению собеседников AP, даже GBU-57 вряд ли достанут до бункера. Директор по политике нераспространения Ассоциации по контролю за вооружениями в Вашингтоне Келс Дэвенпорт заявил, что успешное строительство секретного бункера стало бы «кошмарным сценарием», который повысил бы вероятность конфронтации Ирана с США и Израилем.

Фото: AP/TASS Военнослужащие ВВС США осматривают бомбу GBU-57. Она способна наносить удары по подземным объектам, включая бункеры

Смогут ли США и Израиль подобраться к бункеру

Новость о бункере возобновила обсуждение последствий эскалации между Ираном, США и Израилем. Аналитики на Ближнем Востоке уверены: если новый бункер невозможно будет поразить обычным ударом бомбы, то единственным сценарием станет организация наземных операций по штурму комплекса.

До тех пор будут использоваться диверсионные и хакерские атаки. К примеру, ранее американо-израильский вирус Stuxnet уже поражал иранские центрифуги.

Что говорят в Иране

После того как новости о бункере попали в Сеть, глава иранской Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заверил мировое сообщество, что Тегеран действует в рамках международного права и не планирует создавать в горе бункер для ядерного оружия.

«Исламская Республика Иран работает под гарантиями МАГАТЭ, и всякий раз, когда она захочет начать новую деятельность, она будет координировать свои действия с Международным агентством и действовать соответствующим образом», — заявил Эслами.

Что говорят в Израиле

Советник правительства Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби признал, что из-за расположения бункера его невозможно будет достать существующим военным арсеналом. При этом он заверил, что «нет мест, куда нельзя было бы добраться».

«Но мы надеемся, что не дойдем до ситуации, когда угрозу создания Ираном ядерного оружия придется решать через прямое нападение. Противостояние с Тегераном нужно предотвратить дипломатическим путем», — постарался снизить градус Ханегби.

Зато главнокомандующий вооруженными силами Израиля Херци Ха-Леви, напротив, заявил, что дипломатические усилия по сдерживанию ядерной активности Ирана «до сих пор были тщетными», и предрек возможную конфронтацию.

«Иран продвинулся в обогащении урана дальше, чем когда-либо прежде. <...> На горизонте маячат негативные события, которые в итоге могут привести к военным действиям», — заявил израильский главнокомандующий.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Иран нередко показывает стратегические бункеры, но они всегда строго засекречены

Может ли Иран создать ядерное оружие

До сих пор официальный Иран заявлял, что республика не заинтересована в ядерном оружии и использует атомную энергию в гражданских целях. В феврале инспекторы МАГАТЭ обнаружили на иранских центрифугах частицы урана, обогащенные до 84%. Это всего лишь на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. А для использования атома в мирных целях хватает и 5% обогащения. Тогда многие эксперты высказали подозрения, что Тегеран все ближе подбирается к ядерной бомбе.

Смогут ли иранцы спрятать ее внутри скалы? Эксперт по Ирану, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с NEWS.ru высказал мнение: хотя за последние годы иранцы существенно развили свою ядерную программу, никакого ядерного устройства в бункере в ближайшее время не появится.

По словам Владимира Сажина, иранские центрифуги обогащают лишь урановый газ, из которого сделать бомбу или зарядное устройство невозможно. Сначала этот газ нужно перевести в состояние металла, что Иран пока делал только с 20-процентным ураном. «Но даже если в теории они создадут это зарядное устройство, по размерам сравнимое с грузовым автомобилем, понадобятся время и большие трудовые и финансовые затраты, чтобы сделать боеголовку. К примеру, Пакистан провел первое ядерное испытание только через 10 лет после создания оружия», — пояснил Владимир Сажин.

Какова истинная цель бункера

Владимир Сажин допустил, что в течение нескольких лет иранцы могли бы развить необходимые технологии для создания ядерного оружия. Но, скорее всего, считает эксперт, иранцы строят секретный бункер ради престижа.

«Сейчас есть десятки стран вроде Германии, Японии, Канады и даже Нидерландов, которые могут в течение месяца создать ядерное оружие, но им это политически не нужно. Иран просто хочет дойти до такого же уровня развития. Это скорее политический момент, нежели чисто военный», — заключил эксперт.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Иран демонстрирует стратегические беспилотники большой дальности на секретной базе своих ВВС. Место не разглашается. 19 апреля 2023 года

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