https://static.news.ru/photo/ad3dbc2a-4d90-11ea-986d-fa163e074e61_660.jpg Фото: zhengsiyuan/Xinhua/Global Look Press

Военно-воздушные силы США наносят удары по объектам проправительственного ополчения в северных районах Сирии.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт Conflict News, администраторы которого на добровольных началах освещают военные конфликты. Информацию об авиаударах передают очевидцы с места событий, официального подтверждения от армейского командования США или Сирии пока не поступало.

BREAKING: US aircraft reportedly strike pro government militia in northern Syria. — Conflict News (@Conflicts) February 12, 2020

Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Турецкий лидер заявил, что Анкара не даст свободно действовать атакующей Идлиб авиации.