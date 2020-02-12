Военно-воздушные силы США наносят удары по объектам проправительственного ополчения в северных районах Сирии.
Об этом сообщает Twitter-аккаунт Conflict News, администраторы которого на добровольных началах освещают военные конфликты. Информацию об авиаударах передают очевидцы с места событий, официального подтверждения от армейского командования США или Сирии пока не поступало.
BREAKING: US aircraft reportedly strike pro government militia in northern Syria.
Ранее, как передавал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей в сирийской провинции Идлиб. Турецкий лидер заявил, что Анкара не даст свободно действовать атакующей Идлиб авиации.