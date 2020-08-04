Армия Израиля отказалась комментировать данные о ракетном ударе по Бейруту

https://static.news.ru/photo/77943032-d679-11ea-a98a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Представители Армии обороны Израиля заявили, что не комментируют информацию зарубежных СМИ о якобы ракетном ударе по порту Бейрута.

Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ, — заявил представитель армии Израиля журналистам РИА Новости.

Государственное радио Kan заявило , что Израиль не причастен к взрыву в Бейруте.

Один политический деятель (в политической системе страны. — NEWS.ru) заявил, что Израиль не имеет никакого отношения к этому инциденту. Соратники «Хезболлы» также заявили, что публикации о том, что это израильское нападение, неверны, — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее телеканал Al Hadath заявил, что причиной мощного взрыва в Бейруте мог стать ракетный удар ВВС Израиля по складу радикального движения «Хезболла».

В настоящий момент официальные причины взрыва неизвестны. Представители ливанской армии не сделали никаких заявлений по поводу инцидента.

Глава общей безопасности Ливана опроверг информацию о взрыве пиротехники в порту. По его словам, это были другие взрывчатые вещества.

Губернатор Бейрута заявил, что в результате происшествия пострадала половина города. Он сравнил взрыв в порту с ударами по Хиросиме и Нагасаки. На данный момент мобилизованы бригады медиков. Они отправились в район порта для помощи пострадавшим.

NEWS.ru писал, что в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана произошёл мощный взрыв. Он сотряс жилые районы столицы Ливана. Взрывная волна выбила стёкла в районе нескольких километров от эпицентра. Пострадали сотни человек. Также СМИ сообщали о втором взрыве.