Арабский альянс против Турции обещает рухнуть

Катар выразил готовность выступить посредником в переговорах между Турцией и Саудовской Аравией, которые являются конкурентами за влияние на Ближнем Востоке. Соответствующее предложение выдвинул спецпредставитель министерства иностранных дел эмирата Мутлак аль-Кахтани. О намерении вести диалог с Анкарой заявили власти и другой аравийской монархии — Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Не исключено, что тенденция на нормализацию отношений стала возможна благодаря недавнему саммиту аравийских государств.
Заявление аль-Кахтани
Это связано с принципом согласия — основополагающим принципом в международных отношениях, — отметил аль-Кахтани, отвечая на вопрос о готовности Дохи выступить медиатором. — Если эти две страны (Саудовская Аравия и Турция. — NEWS.ru) увидят, что Катар сможет сыграть свою роль, то всё возможно.
В этом году после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Катару удалось нормализовать отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые ввели в 2017 году против него экономическую, политическую и транспортную блокаду. Не исключено, что именно этот дипломатический рывок сделал эмират перспективным посредником. Однако есть сообщения и о готовности других арабских стран урегулировать спор. Так, по данным ливанских СМИ, прошедший не так давно визит премьер-министра Ливана Саада Харири в Турцию, помимо обсуждения двусторонних вопросов, преследовал конфиденциальную цель — передать «месседж» о необходимости примирения с королевством.
В 2020 году Эр-Рияд организовал санкционное давление на турецкую экономику, введя негласный запрет на ввоз в Саудовскую Аравию произведённых в республике товаров. Целый ряд ретейлеров сетовал, что королевство заблокировало почти «весь импорт продукции». Тем не менее в ноябре прошлого года появились намёки на «потепление», когда король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонной беседы саммит «большой двадцатки».
После этого даже состоялась очная встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом. По итогам переговоров глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что «прочное партнёрство между Турцией и Саудовской Аравией выгодно не только двум странам, но всему региону».
Интересно, что готовность нормализовать отношения с Анкарой продемонстрировал и другой её соперник — ОАЭ. Так, накануне государственный министр иностранных дел монархии Анвар Гаргаш
«Перезагрузка» отношений с аравийскими монархиями при помощи Катара, который является важным тактическим партнёром Турции, помогла бы ей стимулировать торговые связи с Аравийским полуостровом. Это могло бы стать важной страховкой на случай усиления санкционного давления со стороны США в ответ на военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем более что торговые связи между аравийскими столицами и Анкарой уже налажены.