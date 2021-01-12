Арабский альянс против Турции обещает рухнуть

Катар выразил готовность выступить посредником в переговорах между Турцией и Саудовской Аравией, которые являются конкурентами за влияние на Ближнем Востоке. Соответствующее предложение выдвинул спецпредставитель министерства иностранных дел эмирата Мутлак аль-Кахтани. О намерении вести диалог с Анкарой заявили власти и другой аравийской монархии — Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Не исключено, что тенденция на нормализацию отношений стала возможна благодаря недавнему саммиту аравийских государств.

Заявление аль-Кахтани прозвучало на конференции, организованной Дохинским институтом аспирантуры. По его словам, регулярно возникающая напряжённость на региональном уровне заставила Катар вести более независимую и нейтральную политику, заниматься посредничеством и принимать превентивные дипломатические меры. В связи с этим эмират вполне мог бы примирить Анкару и Эр-Рияд, которые находятся по разные стороны баррикад в конфликтах в Ливии, Сирии и в спорах вокруг Восточного Средиземноморья.

Это связано с принципом согласия — основополагающим принципом в международных отношениях, — отметил аль-Кахтани, отвечая на вопрос о готовности Дохи выступить медиатором. — Если эти две страны (Саудовская Аравия и Турция. — NEWS.ru) увидят, что Катар сможет сыграть свою роль, то всё возможно.

В этом году после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Катару удалось нормализовать отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые ввели в 2017 году против него экономическую, политическую и транспортную блокаду. Не исключено, что именно этот дипломатический рывок сделал эмират перспективным посредником. Однако есть сообщения и о готовности других арабских стран урегулировать спор. Так, по данным ливанских СМИ, прошедший не так давно визит премьер-министра Ливана Саада Харири в Турцию, помимо обсуждения двусторонних вопросов, преследовал конфиденциальную цель — передать «месседж» о необходимости примирения с королевством.

Саад ад-Дин Рафик аль-Харири twitter.com/saadhariri

В 2020 году Эр-Рияд организовал санкционное давление на турецкую экономику, введя негласный запрет на ввоз в Саудовскую Аравию произведённых в республике товаров. Целый ряд ретейлеров сетовал, что королевство заблокировало почти «весь импорт продукции». Тем не менее в ноябре прошлого года появились намёки на «потепление», когда король Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонной беседы саммит «большой двадцатки».

После этого даже состоялась очная встреча между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и его саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом. По итогам переговоров глава турецкого внешнеполитического ведомства заметил, что «прочное партнёрство между Турцией и Саудовской Аравией выгодно не только двум странам, но всему региону».

Интересно, что готовность нормализовать отношения с Анкарой продемонстрировал и другой её соперник ­— ОАЭ. Так, накануне государственный министр иностранных дел монархии Анвар Гаргаш обратил внимание на то, что у его страны нет оснований для открытого конфликта с турецкой стороной. По его словам, ОАЭ готовы донести до руководства Турции, что хотят «нормальных отношений при уважении взаимного суверенитета». Тем более что никаких острых проблем, как передел территорий, между странами нет, отметил Гаргаш. Тем не менее министр призвал Анкару пересмотреть свою позицию в отношении организации «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ).

«Перезагрузка» отношений с аравийскими монархиями при помощи Катара, который является важным тактическим партнёром Турции, помогла бы ей стимулировать торговые связи с Аравийским полуостровом. Это могло бы стать важной страховкой на случай усиления санкционного давления со стороны США в ответ на военно-техническое сотрудничество с Россией. Тем более что торговые связи между аравийскими столицами и Анкарой уже налажены.