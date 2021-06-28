Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляна с помощью ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский телеканал «Сурия».

Агентство отмечает , что обстрелу подвергся военный объект, расположенный в районе нефтяного месторождения Омар. Над ним сейчас барражирует военная авиация.

Удар по американской базе последовал после того, как американские военные самолёты запустили ракеты по жилым домам, которые находятся рядом с сирийско-иракской границей в сельской местности Букамаль на территории провинции Дейр-эз-Зор. Сирийский МИД осудил удары, назвав эти действия посягательством на суверенитет Сирии и Ирака.

Ранее стало известно, что один из авиаударов привёл к гибели ребёнка. Кроме того, в результате удара ещё три мирных жителя получили ранения.