Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор обстреляна с помощью ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский телеканал «Сурия».
Агентство
Удар по американской базе последовал после того, как американские военные самолёты запустили ракеты по жилым домам, которые находятся рядом с сирийско-иракской границей в сельской местности Букамаль на территории провинции Дейр-эз-Зор. Сирийский МИД осудил удары, назвав эти действия посягательством на суверенитет Сирии и Ирака.
Ранее стало известно, что один из авиаударов привёл к гибели ребёнка. Кроме того, в результате удара ещё три мирных жителя получили ранения.