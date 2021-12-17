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Ближний Восток

Al Arabiya сообщил о ракетном ударе возле посольства США в Багдаде

07:39, 19 декабря 2021
Al Arabiya сообщил о ракетном ударе возле посольства США в Багдаде Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Багдаде обстреляли «зелёную зону», где расположены иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, передаёт Al Arabiya. По территории района было выпущено две ракеты, одну из их успели сбить в воздухе, вторая упала. Информации о пострадавших нет.

Как уточняет издание, удар был нанесён с улицы Палестин (Фаластин) в восточной части Багдада. После ракетного удара в американском посольстве включилась сирена и была активирована система защиты.

В свою очередь AFP со ссылкой на заявление служб безопасности Ирака сообщает, что одна ракета повредила два транспортах средства.

Первая ракета была сбита в воздухе зенитной системой C-RAM, вторая упала, повредив два транспортных средства, — говорится в заявлении.

9 декабря советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил, что боевая миссия международной коалиции, возглавляемой США, в Ираке завершена. Начинается вывод её контингента из страны. Он добавил, что Багдад продолжит отношения с коалицией «в области обучения, консультирования и расширения прав и возможностей».

В начале прошлого года коалиция передала иракским военным ряд объектов, где до этого размещались американские военнослужащие. В их число вошло несколько авиабаз и штаб-квартира советников коалиции.

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