Музыка

«Яндекс.Музыка» выпустит лицензионное соглашение, зачитанное под эмбиент

18:37, 12 мая 2020
Фото: music.yandex.ru

Лицензионное соглашение стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» будет зачитано под эмбиент, жанр атмосферной и успокаивающей музыки.

Текст документа прочитает автор подкаста «НИИ сна» Анатолий Капустин. Трансляция перформанса пройдёт на платформе Stay 12 мая в 23:55 мск, указано на сайте.

Лицензионные соглашения — невероятно скучные, поэтому под них можно быстро заснуть, отключиться или, наоборот, наконец узнать, на что вы соглашаетесь, подписывая договор, — говорится в сообщении.

В качестве музыкального сопровождения прозвучат треки композиции российского электронного проекта Laskovo Skoval. 

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявил конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях