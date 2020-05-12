«Яндекс.Музыка» выпустит лицензионное соглашение, зачитанное под эмбиент

https://static.news.ru/photo/10900c34-9467-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: music.yandex.ru

Лицензионное соглашение стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» будет зачитано под эмбиент, жанр атмосферной и успокаивающей музыки.

Текст документа прочитает автор подкаста «НИИ сна» Анатолий Капустин. Трансляция перформанса пройдёт на платформе Stay 12 мая в 23:55 мск, указано на сайте.

Лицензионные соглашения — невероятно скучные, поэтому под них можно быстро заснуть, отключиться или, наоборот, наконец узнать, на что вы соглашаетесь, подписывая договор, — говорится в сообщении.

В качестве музыкального сопровождения прозвучат треки композиции российского электронного проекта Laskovo Skoval.

Ð¡Ð»ÑÑÐ°Ð¹ÑÐµ <noindex><a href="https://music.yandex.ru/album/9185191/track/59784930" rel="nofollow" target="_blank">Harmonic</a></noindex> â <noindex><a href="https://music.yandex.ru/artist/3468803" rel="nofollow" target="_blank">MATVEY</a></noindex> Ð½Ð° Ð¯Ð½Ð´ÐµÐºÑ.ÐÑÐ·ÑÐºÐµ

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