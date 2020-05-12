«Яндекс.Музыка» выпустит лицензионное соглашение, зачитанное под эмбиент

Лицензионное соглашение стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» будет зачитано под эмбиент, жанр атмосферной и успокаивающей музыки.
Текст документа прочитает автор подкаста «НИИ сна» Анатолий Капустин. Трансляция перформанса
Лицензионные соглашения — невероятно скучные, поэтому под них можно быстро заснуть, отключиться или, наоборот, наконец узнать, на что вы соглашаетесь, подписывая договор, — говорится в сообщении.
В качестве музыкального сопровождения прозвучат треки композиции российского электронного проекта Laskovo Skoval.
Как писал NEWS.ru, британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявил конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.
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