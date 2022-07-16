«Я остался неудачником»: 10 неожиданных признаний Григория Лепса 16 июля певец Григорий Лепс отмечает 60-летний юбилей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс 16 июля празднует 60-летие. Накануне юбилея он дал большой концерт в переполненных зрителями «Лужниках», а перед этим рассказал в ТАСС о жизни вне сцены. Что чувствовал Лепс к своим женщинам, какие мечты артиста остались нереализованными, почему во время застолья исполнитель пресекает разговоры о религии и политике и сколько заработал песней «Рюмка водка на столе»? Эти и другие неожиданные признания музыканта — в материале NEWS.ru.

1. «Я пою неправильно, меня никто не учил правильно петь»

— Я много раз срывал голос, потому что неправильно пою. Меня никто не учил правильно петь. И я уже вряд ли смогу это сделать (научиться. — NEWS.ru), учитывая возраст. Оперные певцы, например, правильно дышат, а я не умею.

Голос меняется с годами, можно его сохранить, это ежедневная работа. В этом смысле западные исполнители могут быть примером. Я общался со многими и знаю, что они занимаются каждый день вне зависимости от возраста и уровня, потому что конкуренты наступают им на пятки. В России всё несколько иначе.

2. «Хотел пройти пешком от Владивостока до Москвы»

— Я каждый день занимаюсь физкультурой, спортом уже не могу. Много хожу пешком — сначала в Италии, теперь люблю это делать в Крыму. 45 км могу пройти.

В 60 лет хотел пройти 60 км. Думаю, что смогу. Ещё хотел пешком пройти от Владивостока до Москвы. Сколько времени займет путь, не знаю. Думаю, порядка полугода. Где их взять только — эти полгода?

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

3. «Влюблялся несколько раз, но не могу сказать, что уважал всех этих женщин»

— Для меня уважение важнее любви. Любовь может продлиться год, три, 10 лет, у кого-то — до конца жизни. Но это не значит, что сохраняется уважение.

Я несколько раз влюблялся по-настоящему, но не могу сказать, что уважал всех этих женщин. Меня тоже любили, но не знаю, уважали ли все они меня... Если вы видите, что вас не уважают, от этого человека надо бежать семимильными шагами.

4. «Стараюсь избегать споров о религии и политике»

— Наибольшее удовольствие мне приносит общение с людьми, которые умнее меня.

Когда собираемся за одним столом, всегда стараюсь обойти две темы: религию и политику. Практически никогда это не удаётся, но я эти вопросы пресекал и пресекаю. Потому что у каждого своё мнение, начинаются споры. Спорить нечего. Никто из присутствующих, как правило, ни хрена не понимает ни в религии, ни в политике. В том числе я сам. Коллекционирование мною икон ещё не говорит о том, что я разбираюсь в религии.

5. Опекает «нового Сурикова»

— Мы на днях открыли выставку санкт-петербургского художника Григория Гукасова «Мы из рода русского» в Музее Победы. Я, можно сказать, веду его творчество, он очень талантливый. Мне кто-то посоветовал обратить внимание на него, и я впечатлился. Как правило, признание приходит после смерти. Я бы хотел, чтобы его оценили «до того, как». Великолепный художник. Его картины патриотичны и профессионально выполнены. Такой Суриков.

Есть на выставке и мои работы. Он (Григорий Гукасов. — NEWS.ru) увидел мою маленькую картину, которую я писал на «Голосе», и сделал несколько зарисовок. Я мог только создать контур, остальные краски накладывались мастером.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

6. «Мама хотела, чтобы я поступил в духовную семинарию»

— Отец хотел, чтобы я был военным. Но потом эта профессия потеряла престиж. Мама хотела, чтобы я поступил в духовную семинарию, как ни странно. Но там был там конкурс до трёх тысяч человек на место, медицинским институтам не снилось.

Я окончил музыкальное училище в Сочи по классу ударных инструментов. Что касается знания мировой музыки, я не очень силен. Подзабылось. Но образование очень важно, оно дает скачок человеку. К сожалению, я этим мало занимался, поэтому остался неудачником в плане гармонии, мелодичности. Редко пишу песни сам, больше покупаю.

7. «Купил песню „Рюмка водки на столе“ за $300, а заработал миллионов 50»

— Я хотел бы найти второе такое произведение, как «Рюмка водки на столе». Это шедевр. Лучшая в мире инвестиция.

Я потратил на неё $300, а заработал миллионов 50, наверное. Это единственная песня в моём репертуаре, в которой я был уверен.

«Я счастливый», «Стану водопадом» — в этих песнях я не был уверен. А в «Рюмке...» — был. Не знаю почему. Наверное, потому что я пьяница.

Это как «Белые розы» «Ласкового мая». Нашел бы такую песню сейчас — купил бы. Идея приобрести права на песни «Ласкового мая» не лишена смысла. Не знаю, смогу ли сам петь или нет. Но я бы приобрел эти песни, чтобы они были в моей копилке. Быть может, найдется молодой исполнитель, который сможет достойно спеть их.

8. «Великолепное ощущение — понимать, что живешь не зря»

— Счастье для меня — хорошее настроение, рождение детей, дружба, хорошо прозвучавшая песня, прекрасный прием на концерте.

Само по себе чувство счастья очень быстротечно, надо беречь эти моменты. Они, как правило, быстро проходят, мы погружаемся в рутинную жизнь, потом и нам не до этого.

Счастье — состояние души, когда чувствуешь себя спокойно, легко дышишь и понимаешь, что не зря топчешь землю. Это великолепное ощущение — понимать, что живешь не зря.

9. «Надо быть человеком, а не перхотью»

— По-настоящему честных людей в полном объеме не существует. Родиться и стать человеком — вот задача. Таким человеком, в котором есть честность, порядочность, доброта. Это мало кому удается, но к этому надо стремиться. Чтобы быть человеком, а не перхотью.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Григорий Лепс

10. Сколько ещё лет планирует петь Григорий Лепс

— 60 лет — просто цифра. Довольно интересный возраст. Всё равно чувствуешь себя молодым человеком. Я не буду останавливаться ни под каким соусом. Продолжу работать. Даже если перестану заниматься музыкой как таковой, всё равно буду петь.

Что-то в жизни получилось, что-то нет. Если откровенно, многое не получилось.

Не потому что не прикладывал усилия. Я считаю, что сделал к этому моменту всё, что мог. Но у каждого есть планка. Даже если извернешься, не сможешь её преодолеть. Надеюсь, голосовые связки ещё лет 5–10 проживут, а там... На кефир и колбасу нам хватит.