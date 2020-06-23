Вышел новый альбом Бориса Гребенщикова

https://static.news.ru/photo/9172af36-b524-11ea-b7d8-fa163e074e61_660.jpg Борис Гребенщиков Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал новый альбом, получивший название «Знак огня». Это 12-я сольная пластинка артиста.

Релиз завершает трилогию, в которую также входят альбомы «Соль» и «Время N». В трек-лист вошло 12 песен.

В конце декабря музыкант выпустил сингл «Пошёл вон, Вавилон», который теперь стал частью «Знака огня».

Гребенщиков считается одним из родоначальников рок-музыки на русском языке. Он основал группу «Аквариум» в 1972 году, которая почти за 40 лет своего существования выпустила 37 студийных альбомов.

Как писал NEWS.ru, Борис Гребенщиков в апреле записал песню, в которой рассказал о том, почему лучше не выходить за дверь. Он посвятил её периоду изоляции в связи с пандемией коронавируса.