https://static.news.ru/photo/2918937c-3c59-11ea-ac1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.

В беседе с Good Morning America Осборн сказал , что заболевание стало для него настоящим испытанием.

Это не смертный приговор, несмотря ни на что, но он влияет на нервную систему в моём теле. С этой болезнью так: у тебя сегодня-завтра всё хорошо, а на третий всё очень плохо, — заявил артист.

Он отметил, что ему пришлось сделать операцию на шее, которая нанесла вред его нервам.

Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн перенёс тур 2020 года, чтобы восстановиться после операции, перенесённой в начале 2019 года. В феврале он упал и получил повреждения, находясь у себя дома во время лечения от гриппа.