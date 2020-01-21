Британский музыкант Оззи Осборн рассказал, что страдает болезнью Паркинсона.
В беседе с Good Morning America Осборн
Это не смертный приговор, несмотря ни на что, но он влияет на нервную систему в моём теле. С этой болезнью так: у тебя сегодня-завтра всё хорошо, а на третий всё очень плохо, — заявил артист.
Он отметил, что ему пришлось сделать операцию на шее, которая нанесла вред его нервам.
Как писал NEWS.ru, Оззи Осборн перенёс тур 2020 года, чтобы восстановиться после операции, перенесённой в начале 2019 года. В феврале он упал и получил повреждения, находясь у себя дома во время лечения от гриппа.
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