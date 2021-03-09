Вокалист Entombed умер в 49 лет

https://static.news.ru/photo/38bebf32-80e0-11eb-891d-96000091f725_660.jpg Ларс-Йеран Петров Фото: imago stock&people/Global Look Press

Вокалист творившей в жанре дэт-метал шведской группы Entombed Ларс-Йеран Петров скончался на 50-м году жизни.

Участники коллектива подтвердили смерть коллеги на странице группы в Facebook.

Наш брат, лидер, вокалист, наш главный бунтующий ангел отправился в последнее путешествие прошлой ночью. <...> Он был (и остался!) прекрасным другом, человеком, который своим голосом и музыкой, своим характером и своей неповторимой личностью повлиял на многих, — говорится в сообщении.

Чуть менее года назад у Петрова выявили холангиокарциному — злокачественную опухоль желчного потока. Новообразование оказалось неоперабельным.

Артист шведско-македонского происхождения записал c Entombed восемь студийных альбомов. После прекращения деятельности группы в 2014 году Петров собрал коллектив Entombed AD. Вокалист также сотрудничал с группами Amon Amarth, Morbid и Comecon.

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