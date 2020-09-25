Вин Дизель представил фанатам свою первую песню

https://static.news.ru/photo/5c42962e-ff29-11ea-a8e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Американский актёр Вин Дизель принял решение стать музыкантом и представил поклонникам свою первую песню.

Композиция Feel Like I Do была записана совместно с норвежским исполнителем Kygo.

Вдохновлённый вами, я долгое время обещал выпустить музыкальный материал, выйти из своей зоны комфорта. Спасибо, что верили в меня, — написал актёр в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что в Twitter-аккаунте Space Shuttle Almanac появился путевой лист МКС на следующие три года. Так, в подготовленный план полётов включена «туристическая поездка» на корабле Илона Маска Crew Dragon, пассажирами которого станут актёр Том Круз и режиссёр Даг Лайман.

По информации ряда СМИ, в космосе с участием Круза будут сниматься сцены для будущего фильма, название которого пока не озвучено.