В России появился «новый Цой» с песней про войну: новинки «VK Музыки» Рок-музыкант Джизус записал трек «Энергия звёзд», Anna Asti выпустила сингл «По барам» а молодёжная поп-рок-певица Дора — альбом Miss

Фото: dzhizus/vk.com

Рок-музыкант Джизус

Певица Анна Дзюба (Anna Asti) подогрела интерес поклонников к своему дебютному альбому «Феникс», представив релиз песни «По барам», популярная у молодёжи исполнительница Дора уже выпустила новый сборник под названием Miss, а рокер Джизус, вдохновлённый творчеством лидера «Кино» Виктора Цоя, записал трек «Энергия звёзд». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Anna Asti: «По барам»

Экс-участница дуэта Artik & Asti Анна Дзюба, выступающая теперь под именем Anna Asti, представила сольный сингл «По барам». Песня написана от лица девушки, переживающей мучительное расставание. Она сетует, что совместные фотографии с «недолюбленным» парнем отправились «не в архив, а в корзину», но радуется, что «по-прежнему красива, хоть казалось, что умру».

Композиция «По барам» войдёт в дебютный альбом исполнительницы «Феникс», премьера которого состоится 24 июня.

Дора: Miss

Тин-звезда Дора (Дарья Шиханова) выпустила обещанный третий альбом. По словам самой Доры, Miss — «крайне важный, фундаментальный» для неё лонгплей. Это эклектичная работа с элементами R&B, хип-хопа, рока и гиперпопа. В треклист вошли 13 композиций.

Дебютный мини-альбом исполнительницы «Я не коммерция» вышел в 2019 году, и уже через неделю после релиза число её подписчиков в социальных сетях увеличилось вдвое. На отметке в 50 тысяч фолловеров Дора задумалась о выпуске полноценного альбома. Сначала появился трек «Дорадура», ставший настоящим хитом и прозвучавший в шоу «Вечерний Ургант», а после — сборник «Младшая сестра». Дарья признавалась, что при планировании карьеры учитывала опыт Гречки и Монеточки. Песни Доры с первого альбома были посвящены вопросам, волнующим подростков. В первые же сутки «Младшую сестру» прослушали в соцсетях более 300 тысяч раз.

Второй студийный альбом Доры «Боже, храни кьют-рок» был выпущен в декабре 2020 года. Песня «Втюрилась», исполненная певицей на итальянском языке под названием Innamorata, была включена в новогодний выпуск «Вечернего Урганта» Ciao, 2020!, вошедший в тренды русского и итальянского YouTube.

Джизус: «Энергия звёзд»

Известный рок-музыкант Джизус (Владислав Кожихов) записал трек «Энергия звёзд» — про жизнь и про войну. Слушатели тут же отметили схожесть его нового сингла со стилистикой лидера группы «Кино» — в частности, песни «Звезда по имени Солнце».

Джизус — новый Виктор Цой, — пишут поклонники музыканта в соцсетях.

Сам рокер не раз признавался в интервью, что считает Виктора Цоя своим ориентиром.

Текст песни «Энергия звёзд» наполнен отсылками к поэзии Виктора Цоя, часто встречаются характерные для него слова.