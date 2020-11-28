В Петербурге проверят жалобы на нарушения во время концерта Басты

https://static.news.ru/photo/a0979e90-3215-11eb-8b0a-fa163e074e61_660.jpg Василий Вакуленко Фото: bastaakanoggano/instagram.com

Власти Санкт-Петербурга проведут проверки в связи с сообщениями о том, что на концерте рэпера Басты не были соблюдены необходимые меры по сдерживанию коронавирусной инфекции.

Информация о готовящихся проверках появилась после того, как пользователи социальных сетей пожаловались на нарушения нормативов по противодействию распространению COVID-19 во время мероприятия. В частности, были опубликованы видео с концерта, где видно, что зрители не соблюдают социальную дистанцию.

Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий, — сообщили РИА Новости в комитете Санкт-Петербурга по культуре.

В ведомстве отметили, что среди прочих требований к проведению концертных мероприятий в городе посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поблагодарил своих поклонников за тёплый приём в Петербурге и за соблюдение всех предписанных мер по сдерживанию COVID-19.

NEWS.ru сообщал, что в московском парке развлечений «Остров Мечты» не соблюдали меры профилактики коронавируcа. За это владельцев могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.