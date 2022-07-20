«Ураганом снесло крышу»: Савичева рассказала об инцидентах на концертах Певица Юлия Савичева рассказала о происшествиях на концертах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

На концертах певицы Юлии Савичевой, бывало, выключался звук и свет, заливало дождем сцену, а однажды улетела крыша. Об этом рассказала сама артистка «Народным Новостям». Савичевой приходилось то петь без музыки вместе с залом, то выступать в полной темноте.

В моей жизни, кажется, было абсолютно все: вырубался звук — и я пела а капелла вместе с залом, отключался свет — и я продолжала выступать в полной темноте, однажды залило дождем сцену. А недавно, на концерте в Орловской области, ураганом снесло крышу, — вспомнила Савичева.

Она добавила, что с трех лет танцевала, выступать мечтала с четырех — с первого появления на сцене, а в семь полюбила певицу Уитни Хьюстон и выбрала музыку. Первым шагом к серьезной музыкальной карьере для Савичевой стал проект «Фабрика звезд». Артистка отметила, что именно продюсер этого шоу Максим Фадеев дал ей главный совет: петь от сердца, по-настоящему пропуская чувства через себя.

1 июня Юлия Савичева посетила показ бренда модельера Екатерины Давыдовой KATEE’S KIDS. На мероприятии собрались и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Николай Басков, Елена Блиновская, Юлия Барановская, Виктория Дайнеко и Алена Водонаева. Фото участников и звёздных гостей модного показа представлены в галерее NEWS.ru.