1 июня в Москве состоялся показ бренда модельера Екатерины Давыдовой KATEE’S KIDS. Мероприятие собрало многих представителей российского бомонда.

В качестве моделей на показе выступили блогер Даня Милохин, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, а также дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория. Звёздные родители наблюдали за первыми шагами отпрысков на сцене в качестве зрителей, а после представления юных моделей ждали развлечения: аттракционы, шоу мыльных пузырей и сладкая вата.

На мероприятии собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Николай Басков, Елена Блиновская, Юлия Барановская, Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Алёна Водонаева и другие.

Фото участников и звёздных гостей модного показа — в галерее NEWS.ru.

Главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова на показе бренда KATEE’S KIDS

Певица Юлия Савичева на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Юлия Савичева на показе бренда KATEE’S KIDS

Певица Виктория Дайнеко на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Виктория Дайнеко на показе бренда KATEE’S KIDS

Модельер Екатерина Давыдова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модельер Екатерина Давыдова на показе бренда KATEE’S KIDS

Певица Виктория Дайнеко на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Виктория Дайнеко на показе бренда KATEE’S KIDS

Певица Виктория Дайнеко и главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певица Виктория Дайнеко и главный редактор российского представительства телеканала World Fashion Екатерина Одинцова на показе бренда KATEE’S KIDS

Модель, блогер Алена Водонаева на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модель, блогер Алена Водонаева на показе бренда KATEE’S KIDS

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Евгений Плющенко и Яна Рудковская с детьми на показе бренда KATEE’S KIDS

Актриса Ирина Безрукова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Актриса Ирина Безрукова на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Кирилл Туриченко на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Кирилл Туриченко на показе бренда KATEE’S KIDS

Телеведущая Юлия Барановская с детьми на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Телеведущая Юлия Барановская с детьми на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Модельер Екатерина Давыдова и певец Филипп Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модельер Екатерина Давыдова и певец Филипп Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Филипп Киркоров и Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Филипп Киркоров и Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Мартин Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Мартин Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Александр Плющенко на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Александр Плющенко на показе бренда KATEE’S KIDS

Екатерина Давыдова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Екатерина Давыдова на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова и Мартин Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак на показе бренда KATEE’S KIDS

Мартин Киркоров и Алла-Виктория Киркорова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Мартин Киркоров и Алла-Виктория Киркорова на показе бренда KATEE’S KIDS

Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Блогер Даня Милохин на показе бренда KATEE’S KIDS

Модельер Екатерина Давыдова и певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Модельер Екатерина Давыдова и певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Николай Басков и актриса Ирина Безрукова на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Николай Басков и актриса Ирина Безрукова на показе бренда KATEE’S KIDS

Яна Рудковская на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Яна Рудковская на показе бренда KATEE’S KIDS

Певец Филипп Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru. Певец Филипп Киркоров на показе бренда KATEE’S KIDS