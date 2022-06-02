Басков аплодировал детям Киркорова и Рудковской: фото звёздного показа мод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла-Виктория Киркорова на показе бренда KATEE’S KIDS

1 июня в Москве состоялся показ бренда модельера Екатерины Давыдовой KATEE’S KIDS. Мероприятие собрало многих представителей российского бомонда.

В качестве моделей на показе выступили блогер Даня Милохин, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Александр, а также дети Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория. Звёздные родители наблюдали за первыми шагами отпрысков на сцене в качестве зрителей, а после представления юных моделей ждали развлечения: аттракционы, шоу мыльных пузырей и сладкая вата.

На мероприятии собрались многие представители отечественного шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Николай Басков, Елена Блиновская, Юлия Барановская, Юлия Савичева, Виктория Дайнеко, Алёна Водонаева и другие.

Фото участников и звёздных гостей модного показа — в галерее NEWS.ru.