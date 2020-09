Умерла исполнительница гимна феминисток I Am Woman Хелен Редди

https://static.news.ru/photo/61e652ba-031a-11eb-9c9a-fa163e074e61_660.jpg Хелен Редди Фото: United Archives / kpa Publicity/Global Look Press

Умерла австралийская певица Хелен Редди. Ей было 78.

Об уходе Редди из жизни сообщили её дети, Трейси Донат и Джордан Соммерс, в Facebook. Они заявили, что артистка была замечательной матерью, бабушкой и просто великой женщиной.

Хелен Редди широко известна благодаря песне I Am Woman, которая стала гимном феминистского движения. В 1973 году исполнительница стала обладательницей премии «Грэмми» как лучшая певица. Среди её других популярных композиций — I Don't Know How to Love Him, Crazy Love, Delta Dawn и Angie Baby.

