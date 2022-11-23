Умер заслуженный артист России Кекшоев

Фото: gaso

Михаил Кекшоев

Умер заслуженный артист России, один из старейших музыкантов Госоркестра имени Е. Ф. Светланова Михаил Кекшоев, сообщается на сайте Госоркестра. Артист скончался 20 ноября в возрасте 71 года. Причина смерти не называется.

С глубоким прискорбием извещаем, что 20 ноября 2022 года на 72-м году жизни скончался один из старейших музыкантов Госоркестра, концертмейстер группы контрабасов, профессор Московской консерватории, заслуженный артист России Михаил Николаевич Кекшоев. Коллектив оркестра выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича, — говорится в сообщении.

Прощание с артистом пройдет 24 ноября в фойе Большого зала Московской консерватории. Музыканта похоронят на Центральном Хованском кладбище.

Ранее стало известно о смерти на 90-м году жизни последнего остававшегося в живых актера из фильма «Унесенные ветром» 1939 года Микки Куна. О кончине артиста сообщила его жена. По ее словам, супруг умер 20 ноября в хосписе в штате Флорида.

Также стало известно, что автор комиксов о Бэтмене и судье Дредде Алан Грант умер в возрасте 73 лет. Впервые он вошел в индустрию комиксов в 1967 году, когда стал редактором DC Thomson. Наибольшую известность художнику принесла работа над Бэтменом. Грант посвятил ей около 20 лет — с конца 1980-х до начала 2000-х. В 1992 году ему вручили премию Inkpot Award за достижения в индустрии.

14 октября сообщалось о том, что в возрасте 72 лет умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Актер также известен ролями в двух частях бондианы — «Золотой глаз» (1995) и «И целого мира мало» (1999).