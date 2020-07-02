Умер поэт и автор песни «От печали до радости» Борис Дубровин

https://static.news.ru/photo/cb43032c-bc78-11ea-a5ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oskar Eyb/imageBROKER.com/Global Look Press

Умер российский поэт Борис Дубровин. Ему было 94 года.

О смерти артиста сообщил режиссер и актёр Аким Салбиев, передаёт ТАСС. Дубровин скончался 25 июня.

Борис Саввович умер в Москве после продолжительной болезни, — сказал Салбиев.

Поэт родился 24 мая 1926 года. В возрасте 17 лет ушёл добровольцем в пехоту. Служил автоматчиком в стрелковом полку и механиком в бомбардировочном авиаполку. Дубровин принимал участие в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии и Германии. Получил две боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».

Артист был автором для множества исполнителей, среди которых Юрий Антонов, Анна Герман, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Сотрудничал с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым и другими. Одной из его самых известных песен стала «От печали до радости», которую исполнил Юрий Антонов.

Как писал NEWS.ru, памятник советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву появится в Москве. Над его созданием работал президент Российской академии художеств и друг автора Зураб Церетели.