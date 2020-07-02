Умер поэт и автор песни «От печали до радости» Борис Дубровин

Умер российский поэт Борис Дубровин. Ему было 94 года.
О смерти артиста
Борис Саввович умер в Москве после продолжительной болезни, — сказал Салбиев.
Поэт родился 24 мая 1926 года. В возрасте 17 лет ушёл добровольцем в пехоту. Служил автоматчиком в стрелковом полку и механиком в бомбардировочном авиаполку. Дубровин принимал участие в боевых операциях в Белоруссии, Польше, Пруссии и Германии. Получил две боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Артист был автором для множества исполнителей, среди которых Юрий Антонов, Анна Герман, Лев Лещенко и Иосиф Кобзон. Сотрудничал с композиторами Владимиром Шаинским, Давидом Тухмановым, Игорем Крутым и другими. Одной из его самых известных песен стала «От печали до радости», которую исполнил Юрий Антонов.
Как писал NEWS.ru, памятник советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву появится в Москве. Над его созданием работал президент Российской академии художеств и друг автора Зураб Церетели.
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