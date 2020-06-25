В Москве установят памятник поэту Андрею Дементьеву

https://static.news.ru/photo/70b8919c-b6ec-11ea-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Памятник советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву появится в Москве. Над его созданием работал Президент Российской академии художеств и друг автора Зураб Церетели.

Открытие монумента состоится на Кунцевском кладбище День памяти поэта, сообщает РИА Новости. Скульптура представляет собой раскрытый большой бронзовый сборник стихотворений, на странице которого написаны строки «Всё будет также после нас — и слава Богу», рассказали представители «Дома поэзии Андрея Дементьева».

Сборник, изображённый на памятнике, лежит на стопке книг, символизирующих знаменитые произведения и события в творчестве автора. Монумент сделан из балтийского камня.

Поэт родился 16 июля 1928 года в Твери. На его стихи было написано множество известных песен: «Яблоки на снегу», «Алёнушка», «Отчий дом». Строчками его стихов президент России Владимир Путин поздравлял женщин с 8 Марта.

Андрей Дементьев умер 26 июня в одной из столичных больниц. По словам вдовы, причиной смерти стала инфекция, писал NEWS.ru.