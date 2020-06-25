В Москве установят памятник поэту Андрею Дементьеву

Памятник советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву появится в Москве. Над его созданием работал Президент Российской академии художеств и друг автора Зураб Церетели.
Открытие монумента
Сборник, изображённый на памятнике, лежит на стопке книг, символизирующих знаменитые произведения и события в творчестве автора. Монумент сделан из балтийского камня.
Поэт родился 16 июля 1928 года в Твери. На его стихи было написано множество известных песен: «Яблоки на снегу», «Алёнушка», «Отчий дом». Строчками его стихов президент России Владимир Путин поздравлял женщин с 8 Марта.
Андрей Дементьев умер 26 июня в одной из столичных больниц. По словам вдовы, причиной смерти стала инфекция, писал NEWS.ru.
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