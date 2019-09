Джонстон был найден у себя дома, о его смерти рассказал бывший менеджер певца Джефф Тартаков. Он добавил, что в последние годы у Джонстона были проблемы со здоровьем. Артист всю жизнь страдал от маниакальной депрессии и шизофрении, сообщает The Austin Chronicl.

The @alamodrafthouse is doing a memorial screening of The Devil and Daniel Johnston tonight with proceeds benefitting @myhaam more info here: https://t.co/9gZLey0zlM