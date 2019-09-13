https://static.news.ru/photo/e5fb776e-d504-11e9-9d63-fa163e074e61_660.jpg Дэниел Джонстон Фото: ru.wikipedia.org/Josh Head - daniel johnston, CC BY-SA 2.0,

В возрасте 58 лет умер американский певец Дэниел Джонстон, которого вокалист Nirvana Курт Кобейн считал своим кумиром. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Джонстон был найден у себя дома, о его смерти рассказал бывший менеджер певца Джефф Тартаков. Он добавил, что в последние годы у Джонстона были проблемы со здоровьем. Артист всю жизнь страдал от маниакальной депрессии и шизофрении, сообщает The Austin Chronicl.

The @alamodrafthouse is doing a memorial screening of The Devil and Daniel Johnston tonight with proceeds benefitting @myhaam more info here: https://t.co/9gZLey0zlM — Kevin Curtin (@Playback_Austin) 11 сентября 2019 г.

Популярность Джонстон получил после того, как Курт Кобейн стал часто сниматься в футболке, на которой был рисунок с обложки альбома Hi, How Are You.

Ранее News.ru сообщал, что дочь фронтмена легендарного музыкального рок-коллектива Nirvana Курта Кобейна Фрэнсис Бин опубликовала к 25-летней годовщине смерти своего отца послание. В нём девушка призывает всех, кто в душе готов свести счёты с жизнью, сто раз об этом подумать и отказаться от опасной затеи.