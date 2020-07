Умер кантри-музыкант Чарли Дэниелс

https://static.news.ru/photo/e6d79c48-bfb5-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristin Callahan/Global Look Press

Известный американский кантри-музыкант Чарли Дэниелс умер в США в возрасте 83 лет. Причиной смерти стал геморрагический инсульт.

По данным издания Variety, мужчина скончался в городе Нашвилл в штате Теннесси.

В своём музыкальном творчестве музыкант сочетал кантри-рок и сатерн-рок. Первый альбом певца вышел в 1971 году. Самой известной песней Дэниелса является The Devil Went Down to Georgia, которая была выпущена в 1979 году. Музыкант также принимал участие в записях альбомов Боба Дилона и Леонарда Коэна. В 2016 году певца включили в «Зал славы кантри».

