Участник Massive Attack продаёт свои принты ради благотворительности

https://static.news.ru/photo/d4e08e70-910a-11ea-9030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Британский музыкант Роберт Дель Ная, известный как 3D из группы Massive Attack, выпустил серию своих принтов, чтобы собрать деньги для организации Bristol Food Union, которая помогает британским ресторанам и кафе пережить пандемию коронавируса.

Работы отпечатаны на листах плотной бумаги и подписаны самим Дель Наей. Они продаются в двух экземплярах по £120. Десять случайных покупателей получат копии принтов, которые музыкант нарисовал баллончиком.

Как писал NEWS.ru, британский музыкант Ронни Вуд, известный как гитарист группы The Rolling Stones, начал продавать картины своего авторства. Среди работ есть портреты его коллег по коллективу.