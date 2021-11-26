Трек Серябкиной из роддома, Милохин и Элджей: музыкальные новинки недели

Даня Милохин и «Мумий Тролль» — «Башня»

Российский тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин и рок-группа «Мумий Тролль» представили совместный трек «Башня». Релиз занимает лидирующие позиции в подборке новинок ВК. Трек записан в привычном для «Мумий Тролль» стиле, в который успешно вписался Милохин с незамысловатым ритмичным текстом.

Именно эта песня звучала во время выступления Милохина и Евгении Медведевой в последнем выпуске шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Милохин часто записывает коллаборации с другими известными артистами. У него уже есть совместные треки с Николаем Басковым, MARUV, Тимати.

Ольга Серябкина — HOLODNO

Новый трек от Ольги Серябкиной тоже оказался в числе новинок в обзоре недели от ВК. Песня HOLODNO раскрывает историю любви. Певица также анонсировала выход своего альбома в начале 2022 года.

При этом в настоящее время Серябкина находится в роддоме, поскольку меньше недели назад родила первенца. Видеопрезентацию для трека певица записала заранее, чтобы не приходилось делать это после родов. В Instagram-сторис Серябкина спела свою песню вживую и призналась, что довольна ей.

Элджей и Rompasso — Unlock

Российский рэп-исполнитель Элджей выпустил совместный трек с диджеем Романом Крыловым, известным под псевдонимом Rompasso. По стилю исполнения композиция Unlock напоминает хиты Элджея.

В комментариях к релизу на YouTube поклонники отметили, что «трек качает», однако спросили рэпера, когда ждать цельный альбом. Пользователи предположили, что Элджей может представить пластинку к Новому году.

Некоторым фанатам Unlock не пришёлся по душе. Юзеры отметили, что после расставания с блогером Анастасией Ивлеевой Элджей перестал выпускать качественную музыку.

Cream Soda — «Радуга»

Поп-хаус-группа Cream Soda представила новую композицию с позитивным названием «Радуга». Также ожидается, что в ближайшие сутки к треку будет представлен клип. Поклонники уже успели послушать и одобрить релиз, назвав его очередным хитом группы, как и трек «Плачу на техно».