Трек Серябкиной из роддома, Милохин и Элджей: музыкальные новинки недели

Прошедшая музыкальная неделя стала праздником для ценителей настоящего хип-хопа. И хоть Оксимирон не выпустил, а лишь анонсировал новый альбом, меломанам всё равно будет что послушать до предстоящего релиза Мирона 1 декабря. В обзоре новинок недели в социальной сети «ВКонтакте» лидируют фит группы «Мумий Тролль» и Дани Милохина, новые треки Сергея Лазарева, Ольги Серябкиной, Cream Soda, Элджея и Rompasso. NEWS.ru традиционно рассказывает подробнее о музыкальных новинках на основе обзоров ВК.
Даня Милохин и «Мумий Тролль» — «Башня»
Российский тиктокер и рэп-исполнитель Даня Милохин и рок-группа «Мумий Тролль» представили совместный трек «Башня». Релиз занимает лидирующие позиции в подборке новинок ВК. Трек записан в привычном для «Мумий Тролль» стиле, в который успешно вписался Милохин с незамысловатым ритмичным текстом.
Именно эта песня звучала во время выступления Милохина и Евгении Медведевой в последнем выпуске шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Милохин часто записывает коллаборации с другими известными артистами. У него уже есть совместные треки с Николаем Басковым, MARUV, Тимати.
Ольга Серябкина — HOLODNO
Новый трек от Ольги Серябкиной тоже оказался в числе новинок в обзоре недели от ВК. Песня HOLODNO раскрывает историю любви. Певица также анонсировала выход своего альбома в начале 2022 года.
При этом в настоящее время Серябкина находится в роддоме, поскольку меньше недели назад родила первенца. Видеопрезентацию для трека певица записала заранее, чтобы не приходилось делать это после родов. В Instagram-сторис Серябкина спела свою песню вживую и призналась, что довольна ей.
Элджей и Rompasso — Unlock
Российский рэп-исполнитель Элджей выпустил совместный трек с диджеем Романом Крыловым, известным под псевдонимом Rompasso. По стилю исполнения композиция Unlock напоминает хиты Элджея.
В комментариях к релизу на YouTube поклонники отметили, что «трек качает», однако спросили рэпера, когда ждать цельный альбом. Пользователи предположили, что Элджей может представить пластинку к Новому году.
Некоторым фанатам Unlock не пришёлся по душе. Юзеры отметили, что после расставания с блогером Анастасией Ивлеевой Элджей перестал выпускать качественную музыку.
Cream Soda — «Радуга»
Поп-хаус-группа Cream Soda представила новую композицию с позитивным названием «Радуга». Также ожидается, что в ближайшие сутки к треку будет представлен клип. Поклонники уже успели послушать и одобрить релиз, назвав его очередным хитом группы, как и трек «Плачу на техно».
Летняя песня, когда на улице почти зима. Очень круто, — писали пользователи Сети.