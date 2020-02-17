https://static.news.ru/photo/975d55fa-5169-11ea-ad9c-fa163e074e61_660.jpg Александр Цой Фото: alexandercoy/vk.com

34-летний сын Виктора Цоя Александр уже 15 лет ведёт проект под названием «Ронин», в котором сам пишет музыку, тексты и сам их исполняет. А осенью он выступит продюсером концертов группы «Кино» в Санкт-Петербурге и Москве, «оживив» голос отца.

Как сообщает сайт KP.RU, сын легендарного музыканта с 16 лет жил в Москве, работал на телевидении, занимался веб-дизайном, изучал английский язык, позже он переехал в Санкт-Петербург и основал там клуб da: da:. Его мать Марианна Цой была категорически против увлечения музыкой, и только после её смерти Александр решил заняться тем, к чему всегда тянулась его душа. Сначала он устроился гитаристом в группу Para bellvm под псевдонимом Молчанов, затем основал коллектив «Ронин».

В настоящее время Александр Цой сотрудничает с коллективом «Кино», поскольку права на песни отца принадлежат ему. Он намерен спродюсировать два больших концерта группы: 31 октября в Санкт-Петербурге и 21 ноября в Москве. На них голос Виктора Цоя оцифруют и пустят отдельной дорожкой.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Алексей Учитель заявил, что планирует выпустить в прокат свой новый фильм «Цой» осенью 2020 года. Съёмки пройдут под Псковом, в Латвии и в Санкт-Петербурге. Учитель отметил, что события ленты будут разворачиваться в июле–августе 1990 года, а её главным героем станет водитель «Икаруса», участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Также он подчеркнул, что в новой картине будут документальные вставки из жизни музыканта.