https://static.news.ru/photo/58646f62-233f-11ea-bc1b-fa163e074e61_660.jpgMy Chemical Romance в 2011 году.Фото: y60/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Участники американской группы My Chemical Romance рассказали, когда на самом деле состоялось воссоединение коллектива.
Музыканты сообщили в Twitter, что первая их встреча после распада состоялась в 2017 году.
В 2017 году мы вместе собрались в одной комнате, чтобы посмотреть, что произойдёт. Пару джем-сейшнов и 39 дней репетиций спустя, мы готовы показать вам, чему мы научились. До скорого, — говорится в посте.
In 2017, we got in a room together to see what would happen. A couple more jam sessions and 39 days of rehearsals later, we’re ready to show you what we’ve learned. See you soon. pic.twitter.com/1c4FJrTI45