https://static.news.ru/photo/58646f62-233f-11ea-bc1b-fa163e074e61_660.jpg My Chemical Romance в 2011 году. Фото: y60/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники американской группы My Chemical Romance рассказали, когда на самом деле состоялось воссоединение коллектива.

Музыканты сообщили в Twitter, что первая их встреча после распада состоялась в 2017 году.

В 2017 году мы вместе собрались в одной комнате, чтобы посмотреть, что произойдёт. Пару джем-сейшнов и 39 дней репетиций спустя, мы готовы показать вам, чему мы научились. До скорого, — говорится в посте.

In 2017, we got in a room together to see what would happen. A couple more jam sessions and 39 days of rehearsals later, we’re ready to show you what we’ve learned. See you soon. pic.twitter.com/1c4FJrTI45 — My Chemical Romance (@MCRofficial) December 20, 2019

Первый концерт My Chemical Romance после воссоединения состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Как писал NEWS.ru, о возвращении группа сообщила 31 октября. Коллектив распался в 2013 году.