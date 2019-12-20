My Chemical Romance в 2011 году. My Chemical Romance в 2011 году. Фото: y60/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники американской группы My Chemical Romance рассказали, когда на самом деле состоялось воссоединение коллектива.

Музыканты сообщили в Twitter, что первая их встреча после распада состоялась в 2017 году.

В 2017 году мы вместе собрались в одной комнате, чтобы посмотреть, что произойдёт. Пару джем-сейшнов и 39 дней репетиций спустя, мы готовы показать вам, чему мы научились. До скорого, — говорится в посте.

Первый концерт My Chemical Romance после воссоединения состоится 20 декабря в Лос-Анджелесе.

Как писал NEWS.ru, о возвращении группа сообщила 31 октября. Коллектив распался в 2013 году.

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