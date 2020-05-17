Стало известно, где пройдёт Евровидение в 2021 году

https://static.news.ru/photo/d5738db2-97c0-11ea-9e2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Конкурс «Евровидение» пройдёт в нидерландском городе Роттердам в 2021 году. Об этом стало известно в эфире спецвыпуска программы «Евровидение: Европа сияет светом».

Отмечается, что решение уже согласовано с Европейским вещательным союзом (EBU), сообщает портал Ad.nl.

Финал песенного конкурса должен был пройти в нидерландском городе в мае 2020 года. Однако в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции конкурс пришлось отменить. Нидерландская сторона была обеспокоена, останется ли право проведения конкурса за ними в следующем городу. Выяснилось, что за Нидерландами сохранится это право.

Европейский вещательный союз отметил, что при проведении конкурса в 2021 году организаторы учтут ситуацию с коронавирусом и предпримут ряд мер безопасности. При этом они пока не знают, какие именно меры будут предприняты, так как эти события нельзя предсказать в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в ближайшие месяцы уже определится информация о проведении конкурса, в том числе и по дате.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейский вещательный союз сообщил о проведении специального концерта вместо Евровидения, который пройдёт в онлайн-формате. Кроме того, исполнителей попросили прислать видео, как они проводили время в изоляции дома, чтобы подбодрить зрителей на самоизоляции.