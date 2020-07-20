Стала известна дата выхода кулинарного шоу Селены Гомес

https://static.news.ru/photo/cf629ef4-ca9c-11ea-893e-fa163e074e61_660.jpg Селена Гомес Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская певица Селена Гомес готовит к выпуску своё кулинарное шоу. Премьера проекта под названием Selena + Chef состоится 13 августа на стриминговом сервисе HBO Max.

В рамках программы Гомес будет готовить различные блюда вместе с профессиональными шеф-поварами. Шоу создано в режиме изоляции, поэтому исполнительница будет общаться с кулинарами дистанционно, отмечает SRSLY.

Артистка будет делиться в шоу советами по приготовлению еды и рассказывать о благотворительных организациях, занимающихся программами, связанными с питанием.

Гомес также опубликовала плейлист для готовки на платформе Spotify. В подборку вошли её собственные песни и треки множества других исполнителей, среди которых Тейлор Свифт, Дуа Липа, Тревор Дэниел и The Weeknd.

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