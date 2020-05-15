В США пройдёт фестиваль для людей, изолировавшихся в автомобилях

https://static.news.ru/photo/a1cb03d0-96c3-11ea-9437-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON​​​​​​​/Global Look Press

Американский продюсер Диаманте Блэкмон, известный как диджей Carnage, объявил о проведении первого музыкального фестиваля для людей, которые соблюдают режим изоляции на автомобилях. Мероприятие получило название Road Rave.

Фестиваль пройдёт 6 июня в городе Орландо штата Флорида, говорится в Instagram артиста. К нему присоединятся диджеи Riot Ten, Gravedgr, Nitty Gritty и Blunts & Blondes.

Первый фестиваль в Северной Америке в истории короны! — написал Carnage.

Как писал NEWS.ru, музыкальный фестиваль VK Fest объявил окончательный лайн-ап артистов 2020 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 15 по 21 мая.