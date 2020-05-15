VK Fest представил финальный лайн-ап

Музыкальный фестиваль VK Fest объявил окончательный лайн-ап артистов 2020 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 15 по 21 мая.
К ранее названным музыкантам присоединились Noize MC, Steve Aoki и «Дискотека Авария», а также российские и зарубежные диджеи: Aria Fredda, DJ M.E.G, DJ Sidorkov, DJ Smash и другие,
В программу фестиваля вошёл блок «интервью со звёздами», в котором примут участие Николай Басков, Михаил Галустян, Глюкоза, Тина Канделаки, Женя Кулик, Елена Летучая, Макс «+100500» и другие.
Кроме того, мероприятие традиционно включает в себя раздел «Юмор», за который отвечает телеканал ТНТ. Продюсеры подготовили выступления комиков из проектов телекомпании, среди которых — «Comedy баттл», Stand Up и «Однажды в России».
Фестиваль пришлось перевести в онлайн-формат из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Гости, купившие билеты на мероприятие в этому году, смогут использовать их, чтобы попасть на событие следующего года.
Ранее VK Fest объявил, что в лайн-ап вошли более 50 артистов, среди которых — Баста, «Градусы», Джиган, «Диана Арбенина. Ночные снайперы», Дима Билан, Елена Темникова, Ёлка, Леван Горозия, Мот, «Мумий Тролль», Ольга Бузова, «Руки вверх!», «Сурганова и оркестр», Тима Белорусских, Тимати и «ХЛЕБ», писал NEWS.ru.
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