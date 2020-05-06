Стал известен лайн-ап VK Fest-2020

https://static.news.ru/photo/23203194-8f9e-11ea-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: VK Fest-2020

Музыкальный фестиваль VK Fest объявил лайн-ап артистов 2020 года. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате с 15 по 21 мая.

В событии примет участие более 50 артистов, среди которых Баста, «Градусы», Джиган, «Диана Арбенина. Ночные снайперы», Дима Билан, Елена Темникова, Ёлка, Леван Горозия, Мот, «Мумий Тролль», Ольга Бузова, «Руки Вверх!», «Сурганова и оркестр», Тима Белорусских, Тимати и «ХЛЕБ», сообщают организаторы.

Фестиваль пришлось перевести в онлайн формат из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Гости, купившие билеты на мероприятие в этому году, смогут использовать их, чтобы попасть на событие следующего года, писал NEWS.ru.