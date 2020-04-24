VK Fest пройдёт полностью онлайн из-за пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/3476ca0e-8632-11ea-9958-fa163e074e61_660.jpg Фото: VK Fest

Музыкальный фестиваль VK Fest в 2020 году пройдёт в режиме онлайн. Решение было принято из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Мероприятие продлится с 15 по 21 мая. Его смогут посетить все участники сообщества VK Fest «ВКонтакте». Лайнап артистов и блогеров станет известен позднее, говорится в сообщении.

Увидеться на VK Fest вживую в этом году у нас не получится. Мы не отменяем фестиваль, а переносим его на следующий год. Все билеты будут действительны, их даже не нужно обменивать. Просто сохраните их — и попадёте на VK Fest, который пройдёт 24 и 25 июля 2021 года, — рассказали организаторы.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании из-за пандемии COVID-19 отменили музыкальный фестиваль Гластонбери. В силу масштабов фестиваля речи о переносе даты его проведения не шло.