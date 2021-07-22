Самая родная француженка: за что россияне любят Мирей Матьё

Певица Мирей Матьё — уроженка коммуны Авиньон — 22 июля отмечает 75-летие. Её называли «послом французской песни» и выбирали прототипом национального символа республики — Марианны. Исполнительницу знают и любят в России ещё с советских времён. И эта симпатия оказалась взаимной. NEWS.ru вспомнил, чем Мирей Матьё покорила нашу страну.

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Мирей Матьё была старшей из 14 братьев и сестёр. Родилась в семье каменотёса Роже Матьё (1920–1985) и его жены Марсель-Софи Пуарье (1921–2016). Будущая звезда в 13 лет бросила школу, не выдержав нападок со стороны учительницы, требовавшей от левши Матьё писать правой рукой.

В начале карьеры малая родина некоторое время «не отпускала» певицу. Её выдавал заметный южный авиньонский акцент. Ещё один недостаток молодой Матьё — она путала звуки «б» и «п», к тому же глотала слова, не знала нот и плохо двигалась на сцене, словно гренадёр, как говорил менеджер Матьё Джонни Старк.

Мирей Матьё, 1967 год Валентин Мастюков/ТАСС

Певица занималась дикцией и дыхательной гимнастикой, выучила английский и немецкий языки. Слушатели узнают о её лингвистических изысканиях из композиции J’ai Gardé L’Accent («Я сохранила акцент»).

Вы пойдёте по солнечной стороне

Впервые Мирей Матьё французские телезрители увидели в ноябре 1965 года. Она выступила с песней Jezebel («Иезавель»). Слушателям показалось, что на сцену вновь поднялась великая Эдит Пиаф (1915–1963). Позже Старк запретил Матьё слушать композиции Пиаф, дабы не превратиться в бледную тень легендарной соотечественницы.

Вот вы какая, милая малышка! И заметьте, я не добавлю «Пиаф». Потому что между вами обеими большая разница. Малышка Пиаф шла по теневой стороне жизни, а вы, Мирей, пойдёте по солнечной стороне, — отметил при встрече с Матьё патриарх французского шансона Морис Шевалье (1888–1972).

Слова коллеги стали пророческими. Первый альбом Mon Credo («Моё кредо») композитора Поля Мориа (1925–2006) разошёлся тиражом почти в миллион экземпляров.

Мирей Матьё imago stock&people/ТАСС

NEWS.ru спросил телеведущего Владимира Познера, имеющего французское и российское гражданство, в чём секрет Матьё, песни которой продолжают брать слушателей за душу даже спустя многие годы.

Французские шансонье — это особое явление. <...> Почему они популярны вне Франции... Нет рационального объяснения. Это очень давняя французская традиция — шансонье. Она восходит к началу прошлого века. Такие [певцы], как Морис Шевалье. Я лично их обожаю. [Шарля] Азнавура, например. Очень люблю его. Эдит Пиаф. Не могу объективно это оценивать, вы спрашиваете о чём-то родном, — рассказал в беседе с NEWS.ru телеведущий Владимир Познер.

Мой паспорт РФ — любовь российской публики

Особое место в жизни Мирей Матьё занимает Россия. И не только в плане карьеры. Впервые она выступила в Союзе в 1967-м. В 1976-м — новый концерт в СССР на сцене Большого театра на Неделе телевидения Франции в СССР. В 1987-м — сразу 20 аншлагов в московском «Олимпийском» и ленинградском СКК имени Ленина.

В современной РФ выступлениям Матьё, кажется, нет числа — 2000, 2002, 2008, 2010, 2012, 2017 годы. В 2012-м на фестивале военных оркестров «Спасская башня» она спела гимн РФ. С 2009-го француженка — главная приглашённая звезда мероприятия.

Я всегда очень счастлива, когда возвращаюсь в Россию, и, конечно, я рада быть талисманом фестиваля «Спасская башня», — призналась Матьё в интервью ТАСС в 2018-м.

На вопрос, собирается ли она стать гражданкой РФ, Матьё ответила, что «главный и дорогой мне российский паспорт — это любовь российской публики».

В 2018-м, на той же «Спасской башне», она исполнила хиты Sous le ciel de Paris («Под небом Парижа»), Amour defendu («Запретная любовь») и Pardonne moi ce capriced`enfant («Прости мне этот детский каприз»). Концерт проходил на Красной площади. Матьё призналась зрителям в любви и также пропела: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!».

Между мной и Россией возникла настоящая «история любви», которая продолжается по сей день. Я этого никогда не скрывала. Все знают о моих чувствах по отношению к вашей стране, знают мой характер. Наверное, поэтому никому в голову не приходило предостерегать меня от поездок в Москву и другие российские города, — рассказывала Матьё в беседе с «Российской газетой» в 2013-м.

Одним из самых известных поклонников её творчества в РФ был советский и российский актёр Владимир Этуш. В марте 2015-го они наконец встретились. А в 2018-м артист вручил ей «Звезду Театрала» — свою же награду, полученную за роль в спектакле «Бенефис». Но Этуш решил разделить приз с Матьё, ведь в постановке использовались песни великой француженки.

Актёр не забывал поздравлять Матьё со всеми праздниками. Когда он впервые прилетел на её концерт в Вену, подарил ей букет прямо на сцене. Певица, в свою очередь, представила гостя зрителям: «Это месье Владимир Этуш, старейший артист из России, специально приехал на концерт, чему я очень рада», писал портал KP.RU.

Мирей замечательный человек. Очень добрый. Солнечный. Открытый. Мирей очень любит Россию и русскую культуру. Секрет её популярности в потрясающем таланте, в необыкновенной работоспособности, в её полной самоотдаче. Только в этом может быть секрет такого ошеломляющего успеха и такой длительной любви зрителей, — рассказала в беседе с NEWS.ru вдова Владимира Этуша Елена Этуш.

Елена Этуш добавила, что «Владимир Абрамович был просто восхищён и очарован таким грандиозным и мощным талантом».

Владимир Абрамович [Этуш] очень умел ценить чужой талант. И талантом Мирей он был потрясён. Мы же ездили на её концерты, когда она выступала и в России, и за границей. Я и сейчас езжу. Хотя Владимир Абрамович к современной музыке как-то прохладно относился, так как те исполнители, которые были ему близки, например, Шульженко, Магомаев, Утёсов, Воронец уже ушли в мир иной, а вот Мирей он очень любил. Она вне времени, она не может не покорить. Такая у нас случилась семейная любовь к ней, — подчеркнула Елена Этуш.

Вдова актёра отметила, что и сейчас поддерживает связь с Мирей Матьё и переписывается с ней. Владимира Этуша не стало 9 марта 2019 года. Россия прощалась с ним 12 марта. В последний путь мэтра проводили как раз под музыку знаменитой француженки.

Какая Мирей Матьё вне сцены

Осенью 2010-го Матьё получила сразу две российские награды — на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев вручил ей орден Дружбы, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин — ведомственную медаль «Доблесть и отвага». В родной Франции исполнительница дважды награждалась орденом Почётного легиона: в 1999-м президентом республики Жаком Шираком и в 2011-м лидером государства Николя Саркози.

Мирей Матьё Александр Щербак/ТАСС

Певица известна и как благотворитель. Она часто посещает детские дома, общается с воспитанниками, выступает перед ними, а также содержит несколько небольших приютов для детей-инвалидов. А на Рождество и Пасху Матьё отправляет подарки в десятки, если не в сотни детских домов.

Своего ребёнка у меня нет, но множество детей нуждаются в моей заботе, — однажды заметила певица.

Сейчас у уроженки Авиньона около 1000 песен на французском, немецком, английском, итальянском, русском, японском, китайском и других языках. Тираж её альбомов и синглов превышает 188 млн копий.