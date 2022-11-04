Рэперы Баста, Гуф и Bones выпустили необычные альбомы: новинки «VK Музыки» Рэп-исполнители Bones и Баста представили неожиданные альбомы, а DenDerty и ЛСП записали фит

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Баста

Американский рэпер Bones выпустил альбом 2MillionBlunt$, DenDerty и ЛСП представили сингл «Мрак», а Баста показал результат коллаборации с Гуфом, Murovei, Смоки Мо и DJ Cave. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Bones: 2MillionBlunt$

Американский рэп-исполнитель Bones (Элмо Кеннеди О’Коннор), о продуктивности которого слагают легенды, выпустил альбом 2MillionBlunt$.

Его первый «миллион» вышел ровно 10 лет назад, теперь рэпер, видимо, решил отметить этот юбилей. Музыкант сдержал слово и представил релиз в последний день октября. Насколько сильно изменился за эти годы звук — судить слушателям.

DenDerty и ЛСП: «Мрак»

Сингл «Мрак» — рок-эксперимент от DenDerty (Денис Бурашников) и Олега ЛСП. Получилось у ребят шумно, эмоционально, не слишком радостно, зато искренне.

Светит солнце в окне, а внутри меня только мрак, — констатируют музыканты.

DenDerty рассказал, что осознал необходимость фита в процессе сочинения песни. И первый, к кому он обратился с эти предложением, был ЛСП.

Я набросал два варианта припева и более-менее нормальный второй куплет, после чего начал понимать, что трек получается слишком хорошим. Очень мощным по музыке, концептуальным — такому треку обязательно нужен фит. Я начал листать свои контакты в соцсетках, начиная от самого известного артиста — им и был Олег. Совершенное чудо, что он согласился через минуту после моего сообщения: ему с первых секунд зашли музыка и текст песни, — вспоминает Денис.

Гуф, Murovei, Ноггано, Смоки Мо и DJ Cave

Эксклюзивная новинка недели от «VK Музыки» — коллаборация Гуфа, Murovei, Ноггано, Смоки Мо и DJ Cave в рамках проекта FIRMAA.

По словам Смоки Мо, на сегодняшний день FIRMAA — четыре человека: он сам, DJ Cave, Гуф и Murovei. Басту решили пригласить как легенду русского рэпа, и все музыканты оказались довольны результатом. Василий вернулся к образу Ноггано, остальные участники коллабы выступили в своем стиле, не гнушаясь употреблять в композициях нецензурную лексику.

Смоки Мо пояснил, что альбом адресован «той аудитории, которая понимает, что такое настоящий рэп».