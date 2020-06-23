Рэпер Смоки Мо ушёл с лейбла Gazgolder

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Рэпер Александр Цихов, известный под псевдонимом Смоки Мо, ушёл с лейбла Gazgolder после 10 лет сотрудничества.

Об этом сообщили представители компании в официальном блоге. По их словам, с июля 2020 года Цихов становится независимым артистом и будет сам заниматься своей карьерой.

За это время было выпущено много музыки, прошло большое количество концертов, фестивалей и других совместных проектов, за которые мы от всего сердца благодарим музыканта и нашего друга, — говорится в сообщении.

При этом артист остался в дружеских отношениях с артистами и руководством лейбла. Поклонники Смоки Мо поддержали его желание самостоятельно заниматься своей карьерой, отметив при этом лояльность компании, передаёт Star Hit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ямайская танцовщица Л’Антуанетт Стайнс подала в суд на американских музыкантов Бейонсе и Jay-Z за нарушение авторских прав. Артисты использовали интервью с ней в начале композиции.