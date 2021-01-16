Рэпер Dr. Dre вернулся домой после лечения аневризмы

https://static.news.ru/photo/050a548c-58cf-11eb-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Palmer/MediaPunch/Global Look Press

Американский рэпер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) выписался из клиники, где проходил лечение от аневризмы головного мозга.

Юрист 55-летнего исполнителя в субботу, 16 января, объявил, что рэпер находится дома. Представитель артиста не привёл никаких дополнительных подробностей, передаёт BBC. Днём ранее музыкант и актёр Ice-T сообщил, что разговаривал с Dr. Dre и тот «выглядел хорошо».

6 января Dr. Dre экстренно госпитализировали в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где ему диагностировали аневризму. Окружение исполнителя выпустило заявление, в котором говорилось, что состояние рэпера стабильно.

Аневризма представляет собой выпячивание стенки артерии или вены из-за их истончения или растяжения. Кровеносный сосуд с аневризмой может лопнуть, что грозит самыми серьёзными последствиями вплоть до летального исхода.

Dr. Dre считается одной из важнейших фигур в культуре рэп-музыки, он является одним из основателей направления джи-фанк. Также в качестве продюсера он помогал выпускать пластинки таким музыкантам, как Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac и др. Многие из выпущенных им альбомов становились платиновыми.

В марте 2020 года альбом рэпера The Chronic внесли в Библиотеку Конгресса США как произведение искусства, представляющее историческую ценность, писал NEWS.ru.