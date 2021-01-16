Рэпер Dr. Dre вернулся домой после лечения аневризмы

Американский рэпер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) выписался из клиники, где проходил лечение от аневризмы головного мозга.
Юрист 55-летнего исполнителя в субботу, 16 января, объявил, что рэпер находится дома. Представитель артиста не привёл никаких дополнительных подробностей,
6 января Dr. Dre экстренно госпитализировали в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, где ему диагностировали аневризму. Окружение исполнителя выпустило заявление, в котором говорилось, что состояние рэпера стабильно.
Аневризма представляет собой выпячивание стенки артерии или вены из-за их истончения или растяжения. Кровеносный сосуд с аневризмой может лопнуть, что грозит самыми серьёзными последствиями вплоть до летального исхода.
Dr. Dre считается одной из важнейших фигур в культуре рэп-музыки, он является одним из основателей направления джи-фанк. Также в качестве продюсера он помогал выпускать пластинки таким музыкантам, как Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac и др. Многие из выпущенных им альбомов становились платиновыми.
В марте 2020 года альбом рэпера The Chronic внесли в Библиотеку Конгресса США как произведение искусства, представляющее историческую ценность, писал NEWS.ru.