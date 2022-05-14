«Рабам запрещали музыку»: Затравкин о санкциях в музыкальной сфере Пианист Лука Затравкин: нельзя показывать миру, что мы не имеющие права на культуру рабы

Лука Затравкин / Фото Соцсети

Из-за санкций Запада, запрещающих экспорт музыкальных инструментов, российские деятели искусства остались без скрипок, роялей и виолончелей. И если ранее поставки полностью удовлетворяли запросы рынка, то сейчас музыканты начали бить в колокола, и не зря, так как «вскоре кроме колоколов ничего не останется», заявил в беседе с NEWS.ru пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова. По его мнению, музыкальная индустрия является одним из немногих сегментов, не поддающихся импортозамещению.

Целью рестрикций Запада, считает пианист, является не только уничтожение русской культуры, но и всего мирового искусства, так как история формирования культуры в России тесно связана с культурными событиями в Европе и историей развития человечества.

Мы помним, что в древности рабам запрещали иметь свою музыку, своё искусство. Сегодня борются не только с русским искусством, но и просто с культурой и искусством всеобъемлющего масштаба. <...> Нельзя бороться с искусством. Нельзя показывать всему миру, что мы для них рабы, которые не имеют права на культуру и искусство в целом, — отметил Затравкин.

По словам музыканта, рынок профессиональных музыкантов в России не так велик, как кажется на первый взгляд. По этой причине раньше тех инструментов, которые производились за рубежом на протяжении сотен лет, хватало, чтобы покрыть потребности, и в импортозамещении страна не нуждалась. Однако первый санкционный список, запретивший экспорт музыкальных инструментов дороже €1500, нанёс сокрушительный удар по индустрии.

Дело в том, что профессиональный музыкант нуждается в высокоточном, высококлассном инструменте. Рынок профессиональных музыкантов не так огромен, как может показаться на первый взгляд, и от любительского образования по цифрам это отличается в сотни, тысячи, миллионы, может быть, раз. Те рояли, которые производились в Старом Свете, в Европе, в Америке на протяжении сотен лет, не нуждались в импортозамещении, их хватало для российского рынка, — пояснил пианист.

Затравкин подчеркнул, что российские музыканты продолжат творить, «делать мир лучше» и играть Шопена, Моцарта, Листа, Шуберта, которые по-прежнему являются частью русской культуры. Пианист подчеркнул, что европейская музыка тоже неполноценна без Мусоргского, Чайковского и Рахманинова.

И когда нас пытаются запретить, мы понимаем, что это сделано, чтобы нас озлобить, чтобы больше нас затравить. Если даже самое милое животное загонять в угол и тыкать в него острыми копьями, оно начнёт выживать. <...> Эта общность больше, чем время, чем один или два политика, которые пытаются построить тренд на запрет всего русского, — подытожил музыкант.

Ранее Юрий Лоза сравнил запрет русских классиков Чайковского и Достоевского на Западе с короной без бриллиантов. По его словам, произведения композитора и писателя являются бриллиантами мировой культуры. Её «кастрация», уверен музыкант, приводит к тому, что европейцы сами лишают себя удовольствия.