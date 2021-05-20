Протеже Киркорова из Молдавии вышла в финал Евровидения

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Певица из Молдавии Наталья Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров, выступит в финале музыкального конкурса Евровидение. Это стало известно, после окончания второго полуфинала, сообщается в официальном Twitter-аккаунте конкурса.

Путёвку в финал Гордиенко получила по итогам голосования зрителей и жюри, также как и представители ещё девяти стран — Албании, Болгарии, Греции, Исландии, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Финляндии и Швейцарии.

Победителями первого полуфинала стали также исполнители из десяти стран — России, Азербайджана, Бельгии, Израиля, Кипра, Литвы, Мальты, Норвегии, Украины и Швеции.

Без прохождения отбора в финале выступят певцы из страны-хозяйки конкурса — Нидерландов, а также из Великобритании, Испании, Германии, Италии и Франции. Россию пока удачно представляет певица Манижа с песней Russian Woman.

Ранее стало известно, что выступление Манижи на Евровидении стало большим открытием для зарубежных СМИ. Номер представительницы России назвали «свежим, великолепным и актуальным». Корреспонденты зарубежных изданий, освещающих песенный конкурс в Роттердаме, признали выступление певицы достойным и обратили внимание на невероятную харизму и энергетику артистки.