Протеже Канье Уэста даст концерты в онлайн-игре Fortnite

https://static.news.ru/photo/18db197c-83ac-11ea-8e25-fa163e074e61_660.jpg Трэвис Скотт Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер Трэвис Скотт, известный как протеже Канье Уэста, отправится в виртуальный тур в онлайн игре Fortnite. Программа получила название Astronomical, которое отсылается к имени его последнего в настоящее время альбома Astroworld

Скотт решил дать сразу пять выступлений, чтобы трансляции могли люди, живущие в разных временных зонах, сообщает The Verge. Шоу будут проходить с 23 по 25 апреля.

В рамках виртуальных гастролей рэпер представит новую песню. Попасть на концерт можно, скачав игру и подключившись к серверу за полчаса до начала трансляции.

Как писал NEWS.ru, в видеоигре Minecraft прошёл музыкальный фестиваль Nether Meant. Часть денег от продажи билетов ушла на борьбу с коронавирусом.