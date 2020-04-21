Протеже Канье Уэста даст концерты в онлайн-игре Fortnite

Американский рэпер Трэвис Скотт, известный как протеже Канье Уэста, отправится в виртуальный тур в онлайн игре Fortnite. Программа получила название Astronomical, которое отсылается к имени его последнего в настоящее время альбома Astroworld
Скотт решил дать сразу пять выступлений, чтобы трансляции могли люди, живущие в разных временных зонах,
В рамках виртуальных гастролей рэпер представит новую песню. Попасть на концерт можно, скачав игру и подключившись к серверу за полчаса до начала трансляции.
Как писал NEWS.ru, в видеоигре Minecraft прошёл музыкальный фестиваль Nether Meant. Часть денег от продажи билетов ушла на борьбу с коронавирусом.
Добавьте наши новости в избранные источники