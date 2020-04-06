В Minecraft пройдёт музыкальный фестиваль

https://static.news.ru/photo/8531ff56-77f8-11ea-923f-fa163e074e61_660.jpg American Football Фото: americanfootballmusic/facebook.com

В видеоигре Minecraft пройдёт музыкальный фестиваль Nether Meant. Часть денег от продажи билетов пойдёт на борьбу с коронавирусом.

Хедлайнером фестиваля станет группа American Football. В программе также примут участие Anamanaguchi, Baths HANA, о чём говорится в соцсети организаторов.

Мероприятие состоится 11 апреля в 1:00 мск в виртуальном пространстве Elsewither, основой которого стал клуб Elsewhere в нью-йоркском Бруклине.

На концерт продаются ВИП-билеты, которые дают доступ к особым местам в игре. Деньги с из продажи пойдут организации Good360 которая помогает в борьбе с пандемией коронавируса.

25 марта московский музыкальный фестиваль «Боль» провёл онлайн-марафон с выступлениями независимых музыкантов, которым пришлось отменить концерты из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.