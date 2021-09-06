Пресняков-старший захотел сотрудничать с Моргенштерном и Милохиным

Заслуженный артист России, композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший заявил о своём желании «из интереса» посотрудничать с современными рэп-исполнителями Моргенштерном и Даней Милохиным. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru в понедельник, 6 сентября.

Современным людям постоянно играю, легче вспомнить, кому не играл. Моргенштерну не играл и Дане Милохину. Но сыграл бы из интереса. Мне нравится делать что-то новое для себя. Я бы даже хотел это сделать, заранее их предупредив, что деньги мне не надо платить. Бывает, что мне предлагают деньги, но я отказываюсь. Есть у меня такая лёгкая дурость, — подчеркнул композитор.

Пресняков объяснил, что ему «нравится делать что-то на студии», поэтому он часто пишет музыку для молодых звёзд.

Современные исполнители активно сотрудничают с представителями старшего поколения российской эстрады. В том числе Даня Милохин, который записывает треки вместе с певцом Николаем Басковым.

При этом между поколениями возникают конфликты. К примеру, ранее стало известно о ссоре Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Долина заявила Карнавал, что без музыкального образования и соответствующих данных та не может выступать на сцене.