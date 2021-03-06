Представитель заболевшей коронавирусом Лядовой рассказал о её состоянии

https://static.news.ru/photo/a0f4738c-7f4e-11eb-b7b5-96000091f725_660.jpg Фото: Людмила Лядова/vk.com

Композитор и певица Людмила Лядова, которая в конце февраля оказалась в больнице из-за COVID-19, чувствует себя хорошо, её состояние улучшилось. Об этом сообщил директор народной артистки РСФСР Виталий Мирошников.

Пошла положительная динамика. Она даже смогла поговорить по телефону, — поделился подробностями представитель Лядовой с ТАСС.

Мирошников отметил, что Лядова пока ещё пользуется кислородной маской, хотя уже может обходиться и без неё.

27 февраля стало известно, что 95-летняя артистка попала в 52-ю московскую больницу с 75-процентным поражением лёгких. Потом композитора перевели в реанимацию из-за кислородного голодания.

Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске. За свою творческую карьеру она написала музыку более чем к 800 песням, а также оперу «Два цвета времени» и оперетты «Под чёрной маской», «Атаманша», «У опасной черты», «Кто твоя невеста?».

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