Власти отменили фестиваль «Нашествие»

https://static.news.ru/photo/388628ee-048e-11eb-8bcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

«Нашествие» на территории региона в 2021 году. Мероприятие должно было пройти 23-25 июля.

Представители местных властей не пояснили, с чем связано решение, отметив, что заявка от организаторов не поступала, передаёт ТАСС. вопрос был рассмотрен на одном из совещаний в правительстве региона.

Рок-фестиваль должен был пройти с 24 по 26 июля. Продюсер мероприятия Алан Маршалл заявлял о готовности обеспечить зрителей средствами индивидуальной защиты, а также организовать пропускной режим, чтобы избежать толпы. Однако губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение об отмене мероприятия, писал NEWS.ru.

«Нашествие» — одним из крупнейших фестивалей рок-музыки в России. Впервые мероприятие было проведено в 1999 году радиостанцией «Наше радио» в Доме культуры им. Горбунова в Москве. С 2004 года фестиваль перебазировался в Тверскую область.