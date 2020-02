Фото: Frank Lennon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Музыкальная стриминговая платформа Spotify опубликовала список десяти самых прослушиваемых песен о любви. Плейлист приурочен ко Дню святого Валентина.

Первое место заняла композиция All of Me американского музыканта Джона Ледженда, вышедшая в 2013 году, сообщает Variety. Трек чаще всего появлялся в плейлистах пользователей под названием Valentine's Day или со...