Бывшие битлы прозвучат в новом альбоме соперников Пол Маккартни и Ринго Старр записались для нового альбома The Rolling Stones

Бывшие участники The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр приняли участие в записи нового альбома группы The Rolling Stones, пишет Variety со ссылкой на собственные источники. Сессии записи состоялись недавно в Лос-Анджелесе, сам альбом почти полностью записан и скоро перейдет в стадию сведения.

Пол Маккартни записал партии бас-гитары для грядущего проекта Rolling Stones под патронажем продюсера Эндрю Уотта, признанного продюсером года по версии Grammy в 2021 году. Ринго Старр тоже значится в числе участников сессий к еще не названному альбому, — сказано в материале.

О начале работы с Уоттом в 2023 году Маккартни заявил в разделе вопросов и ответов на своем официальном сайте, назвав продюсера «очень интересным». При этом неизвестно, какие песни с участием Пола и Ринго войдут в новый альбом и идет ли речь об их совместной записи в рамках проекта.

24 августа 2021 года на 81-м году жизни скончался ударник классического состава The Rolling Stones Чарли Уоттс, его место в концертном составе коллектива занял именитый ударник и продюсер Стив Джордан. The Rolling Stones считаются одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки, 21 ее композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на первое место. В 1960-е годы The Rolling Stones считались соперниками «ливерпульской четверки».