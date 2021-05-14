Победительница Евровидения устроилась в магазин после болезни мужа

Тяжёлый инсульт мужа заставил победительницу музыкального конкурса «Евровидение-1993», ирландскую певицу Ниив Кавану, отправиться работать в супермаркет. Об этом исполнительница рассказала в эфире RTE.
По словам певицы, ишемический инсульт
В результате мужчина так и не смог полностью восстановиться, у него до сих пор нарушена речь. При этом сама Кавана лишилась возможности выступать и зарабатывать из-за пандемии коронавируса. Чтобы содержать семью, она вместе с 117-летним сыном устроилась работать в супермаркет.
По словам певицы, они с сыном выполняют одну и ту же работу. При этом Ниив до последнего момента не афишировала, чем сейчас занимается. Однако, по её признанию, во время работы её стали узнавать посетители магазина.
Ниив Кавана
В 2010 году по результатам национального отбора была вновь выбрана представлять Ирландию на конкурсе «Евровидение» с песней It’s for you. В финале она заняла 23-е место с результатом 25 очков.