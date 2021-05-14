Победительница Евровидения устроилась в магазин после болезни мужа

https://static.news.ru/photo/a5e4b758-b5bd-11eb-b87b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: swedishstereo.blogspot.com

Тяжёлый инсульт мужа заставил победительницу музыкального конкурса «Евровидение-1993», ирландскую певицу Ниив Кавану, отправиться работать в супермаркет. Об этом исполнительница рассказала в эфире RTE.

По словам певицы, ишемический инсульт настиг её супруга, музыканта Пола Мегахи, в 2018 году во время концерта в Корке с другими ирландскими победителями Евровидения. Инсульт отцу помогли выявить сопровождавшие его дети. Сама Ниив в это время выступала в другом месте.

В результате мужчина так и не смог полностью восстановиться, у него до сих пор нарушена речь. При этом сама Кавана лишилась возможности выступать и зарабатывать из-за пандемии коронавируса. Чтобы содержать семью, она вместе с 117-летним сыном устроилась работать в супермаркет.

По словам певицы, они с сыном выполняют одну и ту же работу. При этом Ниив до последнего момента не афишировала, чем сейчас занимается. Однако, по её признанию, во время работы её стали узнавать посетители магазина.

Ниив Кавана одержала победу на конкурсе «Евровидение» в 1993 году с песней In Your Eyes, которая заняла первое место в ирландском и 23-е место в британском хит-парадах.

В 2010 году по результатам национального отбора была вновь выбрана представлять Ирландию на конкурсе «Евровидение» с песней It’s for you. В финале она заняла 23-е место с результатом 25 очков.